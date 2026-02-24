Dejó Estudiantes, cruzó el país y ya fue convocado: la historia de Luca Arfaras, el punta que quiere el ascenso con San Martín

La distancia entre Chascomús y Tucumán pasó de más de 1.300 kilómetros a cero, y todo gracias a una decisión y a un sueño. Luca Arfaras hizo ese recorrido en cuestión de horas. A los 20 años, dejó el club en el que se formó desde chico y aterrizó en San Martín con una convicción clara y una meta compartida. La convocatoria para el partido contra Almagro, en su primera semana en el club, fue una señal de que el camino ya está en marcha.