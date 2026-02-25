Urge hacer algo por el futuro de Tafí del Valle

Durante el fin de semana pasado, cuando se realizó la Fiesta del Queso, LA GACETA recorrió las calles tafinistas y corroboró las quejas proferidas por decenas de automovilistas. Además, consultó a referentes de la urbanización de la villa veraniega, quienes trazaron un panorama inquietante. Osvaldo Merlini, arquitecto comprometido desde hace varias décadas con esta localidad y con su desarrollo, expresó su preocupación y dijo que el eje del problema no son los semáforos, sino que la villa no fue pensada para la afluencia de visitantes que recibe durante algunos de los fines de semana estivales (como el del Seven de Rugby, el de Carnaval y durante la Fiesta del Queso). Y fue contundente: “no sólo colapsa el tránsito; colapsa todo”. La arqueóloga Bárbara Manasse, que estudia la evolución social de esta región, destacó que el Código de Planeamiento Urbano que está vigente es de 1991. Está pensado para un Tafí que no tiene nada que ver con el actual.