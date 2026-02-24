A 85 segundos de la medianoche: la innovación en materiales como respuesta a la crisis ambiental

Bioplásticos elaborados con almidón de maíz o caña de azúcar, envases a base de algas y cueros vegetales producidos con fibras de piña o cactus son algunos ejemplos que ya comienzan a escalar en sectores como la moda, el diseño y el packaging. Estas soluciones no solo reducen el uso de recursos fósiles, sino que introducen una lógica de economía circular, donde el final del ciclo de vida está previsto desde el diseño inicial.