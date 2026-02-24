Predicen que en 200 millones de años, los continentes volverán a reunirse

Pero este proceso no fue el final de la historia, sino un capítulo más dentro de un ciclo geológico profundo. Un estudio publicado en Geological Magazine, basado en modelos climáticos tridimensionales desarrollados por Michael Way, del Instituto Goddard de la NASA, y João Duarte, de la Universidad de Lisboa, sostiene que esta futura reunificación no solo alterará el mapa, sino que también provocará cambios climáticos globales extremos. Las simulaciones actuales sugieren que, dentro de unos 200 millones de años, los continentes volverán a reunirse en un nuevo supercontinente.