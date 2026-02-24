Secciones
SociedadClima y ecología

Predicen que en 200 millones de años, los continentes volverán a reunirse

El supercontinente será como Pangea en el que antes toda la masa terrestre estaba unida.

SIMULACIONES. Hay cuatro escenarios posibles que se podrían constituir dentro de 200 años. SIMULACIONES. Hay cuatro escenarios posibles que se podrían constituir dentro de 200 años.
Hace 1 Hs

Hace aproximadamente 300 millones de años, todas las masas continentales estaban unidas en un único superbloque: Pangea. Su fragmentación dio origen al Océano Atlántico, separó América de África y Europa, y dio forma al mapa que conocemos actualmente. 

Pero este proceso no fue el final de la historia, sino un capítulo más dentro de un ciclo geológico profundo. Un estudio publicado en Geological Magazine, basado en modelos climáticos tridimensionales desarrollados por Michael Way, del Instituto Goddard de la NASA, y João Duarte, de la Universidad de Lisboa, sostiene que esta futura reunificación no solo alterará el mapa, sino que también provocará cambios climáticos globales extremos. Las simulaciones actuales sugieren que, dentro de unos 200 millones de años, los continentes volverán a reunirse en un nuevo supercontinente.

Las consecuencias

Las implicaciones biológicas de un único supercontinente serían profundas. Con menos costas, zonas cruciales para la biodiversidad, y vastos interiores continentales con temperaturas extremas, Duarte advierte sobre la posibilidad de “extinciones masivas” debido a la intensa competencia y la transformación de hábitats.

Si bien estos cambios no ocurrirán en nuestra vida, el proceso ya está en marcha. Como recuerda Way, cada día se produce un terremoto de magnitud 6 en algún lugar del planeta. Las placas tectónicas continúan moviéndose, centímetro a centímetro. La Tierra nunca ha estado quieta, y aunque no lo notemos, el próximo supercontinente ya se está formando.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
6

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Más Noticias
No vamos a dejarlos entrar: la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

"No vamos a dejarlos entrar": la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

El contexto histórico del caos en Tafí del Valle es clave: “No se puede explicar desde el hoy”

El contexto histórico del caos en Tafí del Valle es clave: “No se puede explicar desde el hoy”

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Comentarios