Estudiante, emprendedora y mamá: los sueños que le arrebataron a Malena Maidana en Ezeiza

Hay un hombre detenido identificado como Nahuel Lau de Hoz, de 22 años. Según fuentes del caso, al momento del arresto presentaba manchas hemáticas y en su poder se secuestraron cuchillos. Los pesquisas advirtieron además que el hombre habría lavado la ropa que llevaba puesta esa noche. Pese a estos indicios, el móvil del crimen aún no fue establecido y desconcierta a los investigadores.