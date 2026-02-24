Secciones
Seguridad

Estudiante, emprendedora y mamá: los sueños que le arrebataron a Malena Maidana en Ezeiza

La joven recibió más de 10 puñaladas mientras caminaba por la ciudad bonaerense.

ALEGRE. Maidana siempre, con o sin su hijo en brazos, irradiaba alegría entre sus conocidos. ALEGRE. Maidana siempre, con o sin su hijo en brazos, irradiaba alegría entre sus conocidos.
Hace 1 Hs

La noche del domingo quedará grabada para siempre en el barrio La Unión, partido de Ezeiza. Malena Maidana caminaba por la zona, cerca de las 21, cuando un hombre la asesinó a puñaladas por la espalda y la degolló.

La estudiante de veterinaria tenía 26 años y era mamá de un pequeño de 3. Además, en su día a día, se dedicaba a la venta de lencería con un emprendimiento propio que operaba a través de una página online y redes sociales. 

En sus redes sociales también comentaba que realizaba voluntariado en un merendero de la localidad bonaerense, donde comen habitualmente 30 chicos. Era muy querida en la comunidad del barrio, y todas las personas que la conocieron la recuerdan con cariño.

Vecinos, amigos y familiares le darán el último adiós hoy en un acto fúnebre. Por la tarde, a las 19.30, realizarán una marcha del silencio. Los vecinos del municipio, al mismo tiempo, exigen que se tomen medidas para aumentar las medidas de seguridad en la zona.

El caso

Los investigadores lograron recolectar imágenes clave para reconstruir los últimos movimientos de la víctima. En el primer registro, captado a las 20.45 por una cámara privada, se observa a la joven caminar con una pequeña mochila.

En su interior llevaba una botella de agua y un teléfono celular iPhone 16. A pocos metros, se distingue la figura de otro transeúnte. El segundo video, registrado a las 23.48, resulta estremecedor: una cámara instalada en otra vivienda captó los gritos y súplicas de la joven antes del ataque fatal.

Hay un hombre detenido identificado como Nahuel Lau de Hoz, de 22 años. Según fuentes del caso, al momento del arresto presentaba manchas hemáticas y en su poder se secuestraron cuchillos. Los pesquisas advirtieron además que el hombre habría lavado la ropa que llevaba puesta esa noche. Pese a estos indicios, el móvil del crimen aún no fue establecido y desconcierta a los investigadores.

Temas EzeizaFemicidio
