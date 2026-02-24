El Gobierno nacional habilitó un formulario para denunciar "abusos" impositivos de los municipios

En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Casa Rosada y los intendentes, el gobierno de Javier Milei lanzó una herramienta digital para que los ciudadanos denuncien tasas municipales excesivas. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó directamente contra la presión tributaria local, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
El mecanismo funciona a través del portal "Transparencia Tributaria Municipal". Allí, los contribuyentes pueden reportar tributos específicos consignando la alícuota y adjuntar una boleta o la ordenanza correspondiente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la medida. “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, dijo.
El "ranking" de la presión fiscal
La disputa se profundizó ante el aumento de tasas que gravan supermercados, combustibles y bancos en varios distritos bonaerenses. Según los datos oficiales del portal.
A fines de 2025, el Gobierno lanzó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, un relevamiento oficial que detalla bases imponibles, alícuotas, rangos máximos y mínimos, montos fijos y esquemas mixtos para distintas actividades.
Por ejemplo, según datos oficiales, Lanús se destaca como el distrito con la alícuota más alta, con un 6% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Pilar, con una tasa del 4,5%, y Quilmes, que grava la actividad con un 3,74%.
Uno de los sectores donde la presión fiscal resulta más elevada y heterogénea es el de entidades financieras. En varios municipios bonaerenses se aplican alícuotas superiores al promedio provincial, combinadas con mínimos elevados y cargos adicionales vinculados a cajeros automáticos, superficie, personal o ubicación.
La Matanza y La Plata encabezan el ranking con alícuotas del 7,5% sobre la suma de las cuentas de resultado, mientras que Quilmes alcanza el 5,25%. Lanús y San Isidro, en tanto, aplican tasas del 4%, con esquemas que incluyen montos fijos y variables que elevan la carga efectiva sobre las entidades.