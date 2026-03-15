El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

Con un 49% de ciudadanos que se sienten superados por la realidad, Argentina se sitúa por arriba de Finlandia que tiene un porcentaje de 45. Sí, en el territorio conocido como el “país más feliz del mundo” las personas no pueden escaparse del estrés. El irónico dato demuestra que la felicidad medida como estabilidad y servicios, algunos de los puntos fuertes finlandeses; puede convivir con los altos niveles de estrés por exigencias sociales o climáticas, entre las debilidades de los europeos.