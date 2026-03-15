El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

Los argentinos viven en una especie de “modo supervivencia”. Casi la mitad del país está estresado según la investigación de Statista Consumer Insights que testeó entre 3.500 y 60.000 casos por país, en una población de 18 a 64 años.
Con un 49% de ciudadanos que se sienten superados por la realidad, Argentina se sitúa por arriba de Finlandia que tiene un porcentaje de 45. Sí, en el territorio conocido como el “país más feliz del mundo” las personas no pueden escaparse del estrés. El irónico dato demuestra que la felicidad medida como estabilidad y servicios, algunos de los puntos fuertes finlandeses; puede convivir con los altos niveles de estrés por exigencias sociales o climáticas, entre las debilidades de los europeos.
Regresando a Argentina, primero, para entender porqué es líder vale remarcar que los analistas señalan que el resultado no se debe a una sola causa. En el caso albiceleste se apunta la incertidumbre económica, de no saber cuánto van a costar las cosas mañana. El argentino está invadido por la sensación de constante alerta que exige estar siempre un paso adelante para no perder frente a la crisis; eso agota el sistema nervioso.
También se lo atribuye a que el país está entre los que tiene mayor cantidad de psicólogos por habitante. Lo que hace que la población identifique y reporte más cuando se siente estresada o ansiosa, a diferencia de otras culturas donde estos sentimientos se reprimen.
Los factores que influyen
El relevamiento mide percepción subjetiva de estrés y ansiedad, no diagnósticos clínicos, y no indaga en las causas. Argentina tiene un escenario de alta inflación desde hace años, con pérdida de poder adquisitivo y volatilidad macroeconómica. Si bien el estudio de Statista no vincula directamente estos factores con el estrés reportado, especialistas en salud mental señalan que la inseguridad económica y la precariedad laboral determinar el malestar sostenido.
En una entrevista con Infobae, la endocrinóloga, Laura Maffei, opinó sobre la investigación. “Sin estrés, nos morimos, pero una reacción de estrés controlada, gestionada, consciente de que en ese momento nos estamos pasando de vueltas, con herramientas para bajar, es fundamental”, advirtió la especialista.
Que casi uno de cada dos argentinos declare haber experimentado estrés y ansiedad no significa que la mitad del país padezca un trastorno clínico. Pero sí funciona como un indicador del clima emocional general.
Lo preocupante también es que el estrés crónico conlleva mayor riesgo cardiovascular, alteraciones del sueño, consumo problemático de sustancias y deterioro en la productividad laboral. Todos escenarios indicativos de que la crisis no sólo es económica en Argentina, sino también de salud mental.
El ranking
1°Argentina 49%
2°Finlandia 45%
3°Canadá 42%
4°Estados Unidos 39%
5°Japón 37%
6°Francia 30%
7°Alemania 28%
8°Tailandia 24%
9°Arabia Saudita 24%
10°Indonesia 19%