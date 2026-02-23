Luis Bueso: qué informó el Hospital Padilla en el primer parte médico

Según indicó el profesional, al momento del ingreso y tras la entrevista con familiares se conoció que el paciente habría sufrido previamente un episodio de síncope con traumatismo craneal en su domicilio. En adultos mayores, este tipo de lesiones puede manifestarse de forma progresiva a través de lo que se denomina “intervalo lúcido”, un período en el que un sangrado cerebral inicial puede no presentar síntomas inmediatos y evolucionar horas después con desorientación y deterioro neurológico.