Fútbol

"Todo tiene su tiempo": el sugestivo posteo de Kevin Castaño que generó enojo en River

La publicación apareció después de la derrota ante Vélez, en la que el entrenador Marcelo Gallardo no le dio minutos.

Hace 1 Hs

El clima en River es cada vez más tenso y cualquier gesto adquiere una dimensión mayor. Tal es así que Kevin Castaño quedó envuelto en una polémica tras una serie de publicaciones en sus redes sociales que no pasaron desapercibidas luego de la derrota frente a Vélez en Liniers.

El mediocampista colombiano, que no sumó minutos en el partido, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un versículo bíblico que rápidamente llamó la atención. “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”, citó el futbolista, acompañado por la frase “Su tiempo” y un emoji de reloj. El mensaje se publicó cuando todavía estaba fresco el impacto de la tercera derrota consecutiva del equipo.

Sin embargo, lo que más repercusión generó fue otra historia que el jugador reposteó poco después. En la imagen se lo veía con la camiseta de la selección de Colombia enfrentando a Argentina, junto a la frase “Las calles no olvidan cómo solía ser”. La publicación fue interpretada por muchos hinchas como una señal de disconformidad por su presente y su falta de minutos en el equipo.

La reacción no tardó en llegar. El accionar del volante generó malestar entre los simpatizantes, que cuestionaron la oportunidad del mensaje en un momento delicado desde lo deportivo. Minutos más tarde, el propio Castaño decidió eliminar esa publicación y dejó únicamente el fragmento bíblico en su perfil.

El presente del colombiano está lejos del protagonismo que tuvo tiempo atrás. Tras haber sido una pieza importante durante 2025, su nivel decayó y en este inicio de temporada perdió terreno dentro de la consideración del entrenador. Las llegadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera redujeron su participación, y en los últimos partidos tuvo escaso rodaje.

Ante Vélez, el mediocampista permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro. Su aparición en redes sociales, en medio de un contexto adverso para River, sumó un nuevo foco de tensión en un momento en el que el equipo busca respuestas dentro y fuera de la cancha.

