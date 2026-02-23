"Todo tiene su tiempo": el sugestivo posteo de Kevin Castaño que generó enojo en River

Sin embargo, lo que más repercusión generó fue otra historia que el jugador reposteó poco después. En la imagen se lo veía con la camiseta de la selección de Colombia enfrentando a Argentina, junto a la frase “Las calles no olvidan cómo solía ser”. La publicación fue interpretada por muchos hinchas como una señal de disconformidad por su presente y su falta de minutos en el equipo.