El "milagro" de los 99 años: qué dice la ciencia sobre la inagotable energía de Mirtha Legrand

Si bien Legrand en su último programa dijo que es ante todo por “un milagro”, también argumentó en la misma sintonía con Pereyra que tiene más de 2 millones de seguidores. “Yo como de todo, poco”, dijo la dama. El profesional en el video atribuyó a eso la razón de la longevidad de "La Chiqui”. “El secreto de Mirtha para llegar a los 99 es comer de todo, pero un poquitito. Es comer hasta un 80% y nunca reventar. Si comés más plantas, un alimento fermentado por día y evitás comer estas cosas (un helado) todos los días, vas a estar mucho mejor”. Asimismo, agregó: “Escapale a los alimentos ultraprocesados, como Mirtha”.