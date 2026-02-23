Secciones
SociedadActualidad

El "milagro" de los 99 años: qué dice la ciencia sobre la inagotable energía de Mirtha Legrand

La reina de las entrevistas mientras almuerza o cena con sus invitados sigue espléndida por una combinación clave.

SIN PRIVARSE. Legrand no se restringe en la variedad de alimentos que ingiere.. SIN PRIVARSE. Legrand no se restringe en la variedad de alimentos que ingiere..
Hace 24 Min

A un año de festejar su cumpleaños número 100, los 99 cumplidos de Mirtha Legrand generan también un altísimo nivel de curiosidad. Si bien hay casos de personas más longevas, la exposición y su estado siempre glamoroso e impecable es lo que provoca no perderle pisada a cada festejo de su natalicio.

Las teorías sobre su larga vida son variopintas, algunas serias y otras cómicas. En el rango científico entra, aunque explicado de manera informal en su red social de Instagram, la de Facundo Pereyra, que desde el campo de la gastroenterología se especializa en medicina funcional digestiva y Bienestar, dio su opinión de porqué la diva vive tantos años.

Si bien Legrand en su último programa dijo que es ante todo por “un milagro”, también argumentó en la misma sintonía con Pereyra que tiene más de 2  millones de seguidores. “Yo como de todo, poco”, dijo la dama. El profesional en el video atribuyó a eso la razón de la longevidad de "La Chiqui”. “El secreto de Mirtha para llegar a los 99 es comer de todo, pero un poquitito. Es comer hasta un 80% y nunca reventar. Si comés más plantas, un alimento fermentado por día y evitás comer estas cosas (un helado) todos los días, vas a estar mucho mejor”. Asimismo, agregó: “Escapale a los alimentos ultraprocesados, como Mirtha”.

La diva, según la diva 

Además de la razón divina que cree Mirtha la mantiene con vida, la también actriz apuntó una lista de acciones. “Hago kinesiología dos veces por semana”, dijo. “Lo hago en mi casa. Eso me hace bien. Soy ágil, no soy una pelmaza”, agregó con gracia. “No sé cómo se hace meditación”, remarcó. “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo. Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Ni dinero, ni bienestar: tener salud para hacer esta vida que me es tan grata. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas por día, pero con la radio puesta. No tomo pastillas para dormir, jamás. No tomo mate. Siempre pienso: ‘Voy a empezar’; hace más de 40 años que lo digo, pero ya estoy grande”.  ”, sostuvo con esperanza.


Temas Buenos AiresMirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La regla de Mirtha Legrand para su cumpleaños: quién no cumple, se queda afuera

La regla de Mirtha Legrand para su cumpleaños: quién no cumple, se queda afuera

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
3

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
4

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
6

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Más Noticias
Cómo es el estado de salud del bebé que fue encontrado en la ruta 302

Cómo es el estado de salud del bebé que fue encontrado en la ruta 302

Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: un tucumano desfilando en las pasarelas de Milán

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: un tucumano desfilando en las pasarelas de Milán

Ordeñar con tecnología: leche, inteligencia artificial y un tambo robotizado único

Ordeñar con tecnología: leche, inteligencia artificial y un tambo robotizado único

Comentarios