El "milagro" de los 99 años: qué dice la ciencia sobre la inagotable energía de Mirtha Legrand

A un año de festejar su cumpleaños número 100, los 99 cumplidos de Mirtha Legrand generan también un altísimo nivel de curiosidad. Si bien hay casos de personas más longevas, la exposición y su estado siempre glamoroso e impecable es lo que provoca no perderle pisada a cada festejo de su natalicio.
Las teorías sobre su larga vida son variopintas, algunas serias y otras cómicas. En el rango científico entra, aunque explicado de manera informal en su red social de Instagram, la de Facundo Pereyra, que desde el campo de la gastroenterología se especializa en medicina funcional digestiva y Bienestar, dio su opinión de porqué la diva vive tantos años.
Si bien Legrand en su último programa dijo que es ante todo por “un milagro”, también argumentó en la misma sintonía con Pereyra que tiene más de 2 millones de seguidores. “Yo como de todo, poco”, dijo la dama. El profesional en el video atribuyó a eso la razón de la longevidad de "La Chiqui”. “El secreto de Mirtha para llegar a los 99 es comer de todo, pero un poquitito. Es comer hasta un 80% y nunca reventar. Si comés más plantas, un alimento fermentado por día y evitás comer estas cosas (un helado) todos los días, vas a estar mucho mejor”. Asimismo, agregó: “Escapale a los alimentos ultraprocesados, como Mirtha”.
La diva, según la diva
Además de la razón divina que cree Mirtha la mantiene con vida, la también actriz apuntó una lista de acciones. “Hago kinesiología dos veces por semana”, dijo. “Lo hago en mi casa. Eso me hace bien. Soy ágil, no soy una pelmaza”, agregó con gracia. “No sé cómo se hace meditación”, remarcó. “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo. Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Ni dinero, ni bienestar: tener salud para hacer esta vida que me es tan grata. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas por día, pero con la radio puesta. No tomo pastillas para dormir, jamás. No tomo mate. Siempre pienso: ‘Voy a empezar’; hace más de 40 años que lo digo, pero ya estoy grande”. ”, sostuvo con esperanza.