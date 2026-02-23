Robbie Williams vuelve a Argentina: ¿cuándo se presentará y dónde conseguir las entradas?

Dos décadas después de su última gran presentación en Argentina, Robbie Williams volverá para cantar en el país. Aunque en aquella ocasión el gran espectáculo fue en el estadio Mas Monumental de River Plate, ahora eligió otro escenario para reencontrarse con el público local. Así lo confirmó TN La Viola después del mediodía de este lunes.
Con disco nuevo y luego de un gran éxito, como lo fue “Better Man”, su película autobiográfica, el artista regresa en una etapa en la que parece renovado. Pese a los años de luchas contra su autoestima, el artista británico logró mantener la relación intacta con sus seguidores, que ya se manifestaron más que emocionados por el regreso.
Robbie Williams en Argentina: presentación y entradas
Poco se sabe hasta ahora del show que dará Robbie Williams en Argentina. Lo que sí se confirmó, fueron el lugar y la fecha, para los que eligió el verano bonaerense. El jueves 1 de octubre, el cantante se parará sobre las tablas en el Movistar Arena, que tiene capacidad para 15.000 espectadores.
En esta ocasión, Williams vendrá al país no solo para mostrar los más grandes éxitos de su carrera. También presentará parte de su último disco “Britpop”. Se espera, claramente, que haga un repaso por íconos de su trayectoria sobre los escenarios e incluya himnos como “Rock DJ”, “Feel” y “Angels”.
Las entradas aún no salieron a la venta para el 1 de octubre. Sí se publicó que la preventa exclusiva se hará para usuarios de la tarjeta American Express Platinum y que podrán conseguirse de manera online. Las anticipadas para este grupo estarán disponibles a partir de este martes, 24 de febrero, a las 12 del mediodía.
La venta general de entradas empezará 24 horas después, el jueves 26, también a las 12 del mediodía. Su regreso a Argentina desencadenó una serie de apariciones entre las tendencias de las redes sociales, por lo que es de esperarse que se forme una cola online para poder acceder al sitio en orden. Además, hay expectativas por la adición de nuevas fechas.