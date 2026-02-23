Secciones
EspectáculosFamosos

Robbie Williams vuelve a Argentina: ¿cuándo se presentará y dónde conseguir las entradas?

Ya se anunciaron las fechas de venta anticipada y venta genral de entradas para ver al artista británico en Argentina.

Robbie Williams vuelve a Argentina: ¿cuándo se presentará y dónde conseguir las entradas? Foto: REUTERS/Hannah Mckay
Por Milagro Corbalán Hace 34 Min

Dos décadas después de su última gran presentación en Argentina, Robbie Williams volverá para cantar en el país. Aunque en aquella ocasión el gran espectáculo fue en el estadio Mas Monumental de River Plate, ahora eligió otro escenario para reencontrarse con el público local. Así lo confirmó TN La Viola después del mediodía de este lunes.

Una fanática argentina logró reconciliar a Liam Gallagher y Robbie Williams y revolucionó las redes

Una fanática argentina logró reconciliar a Liam Gallagher y Robbie Williams y revolucionó las redes

Con disco nuevo y luego de un gran éxito, como lo fue “Better Man”, su película autobiográfica, el artista regresa en una etapa en la que parece renovado. Pese a los años de luchas contra su autoestima, el artista británico logró mantener la relación intacta con sus seguidores, que ya se manifestaron más que emocionados por el regreso.

Robbie Williams en Argentina: presentación y entradas

Poco se sabe hasta ahora del show que dará Robbie Williams en Argentina. Lo que sí se confirmó, fueron el lugar y la fecha, para los que eligió el verano bonaerense. El jueves 1 de octubre, el cantante se parará sobre las tablas en el Movistar Arena, que tiene capacidad para 15.000 espectadores.

En esta ocasión, Williams vendrá al país no solo para mostrar los más grandes éxitos de su carrera. También presentará parte de su último disco “Britpop”. Se espera, claramente, que haga un repaso por íconos de su trayectoria sobre los escenarios e incluya himnos como “Rock DJ”, “Feel” y “Angels”.

Las entradas aún no salieron a la venta para el 1 de octubre. Sí se publicó que la preventa exclusiva se hará para usuarios de la tarjeta American Express Platinum y que podrán conseguirse de manera online. Las anticipadas para este grupo estarán disponibles a partir de este martes, 24 de febrero, a las 12 del mediodía.

La venta general de entradas empezará 24 horas después, el jueves 26, también a las 12 del mediodía. Su regreso a Argentina desencadenó una serie de apariciones entre las tendencias de las redes sociales, por lo que es de esperarse que se forme una cola online para poder acceder al sitio en orden. Además, hay expectativas por la adición de nuevas fechas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
3

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
4

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
6

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Más Noticias
Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Mirtha Legrand cumple 99 años: siete datos que demuestran que es la mujer que venció al tiempo

Mirtha Legrand cumple 99 años: siete datos que demuestran que es la mujer que "venció al tiempo"

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios