Es uno de los fondistas más destacados de la región y divide su vida entre las pistas y un turno nocturno como custodio

Detrás del atleta que cruza la meta y levanta los brazos hay una historia de resistencia que excede al deporte. Arón Quiroga, de 33 años, se consolidó como una de las referencias del atletismo regional, pero su recorrido está lejos de las comodidades del alto rendimiento. El tucumano divide sus días -sobre todo, sus noches- entre la exigencia de las pistas y la soledad de la portería de un edificio, donde trabaja para sostenerse mientras espera un respaldo oficial que le permita dedicarse de lleno a su vocación.