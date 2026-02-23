Secciones
SociedadSalud

La agenda gratuita para disfrutar al aire libre en Yerba Buena

Conocé el cronograma completo de actividades saludables impulsadas por el municipio al pie del cerro.

CALMA. La opción de hacer yoga es la de menor impacto físico de la agenda si se la compara con las caminatas y las bicicleteadas. (FOTO MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA) CALMA. La opción de hacer yoga es la de menor impacto físico de la agenda si se la compara con las caminatas y las bicicleteadas. (FOTO MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA)
Hace 2 Hs

Los espacios gratuitos que promueven el bienestar, la vida saludable y el encuentro en comunidad son impulsados por los municipios de la provincia. El de Yerba Buena cuenta con la ventaja de estar al pie de la montaña en un entorno de naturaleza plena. En ese entorno natural están diagramadas una serie de acciones guiadas con la siguiente agenda:

Eco team (recorrido por las yungas cercanas)

Martes y jueves, de 18 a 20 horas.

Salida: Tótem Experiencias Yungas (Av. Perón 2900)

Lunita tucumana (recorrido nocturno por las yungas cercanas)

Miércoles, 20 horas.

Salida: Tótem Experiencias Yungas (Av. Perón 2900).

Yoga

Miércoles, 9.30 y 19 en el Parque Percy Hill.

Sábados, 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle.

Bici tour

Sábados, 9 horas, con salida desde la Oficina de Turismo (avenida Aconquija 2021).

Temas Yerba BuenaMunicipalidad de Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
3

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
4

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
6

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Más Noticias
Cómo es el estado de salud del bebé que fue encontrado en la ruta 302

Cómo es el estado de salud del bebé que fue encontrado en la ruta 302

Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: un tucumano desfilando en las pasarelas de Milán

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: un tucumano desfilando en las pasarelas de Milán

Ordeñar con tecnología: leche, inteligencia artificial y un tambo robotizado único

Ordeñar con tecnología: leche, inteligencia artificial y un tambo robotizado único

Comentarios