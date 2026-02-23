La agenda gratuita para disfrutar al aire libre en Yerba Buena

Los espacios gratuitos que promueven el bienestar, la vida saludable y el encuentro en comunidad son impulsados por los municipios de la provincia. El de Yerba Buena cuenta con la ventaja de estar al pie de la montaña en un entorno de naturaleza plena. En ese entorno natural están diagramadas una serie de acciones guiadas con la siguiente agenda:
Eco team (recorrido por las yungas cercanas)
Martes y jueves, de 18 a 20 horas.
Salida: Tótem Experiencias Yungas (Av. Perón 2900)
Lunita tucumana (recorrido nocturno por las yungas cercanas)
Miércoles, 20 horas.
Salida: Tótem Experiencias Yungas (Av. Perón 2900).
Yoga
Miércoles, 9.30 y 19 en el Parque Percy Hill.
Sábados, 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle.
Bici tour
Sábados, 9 horas, con salida desde la Oficina de Turismo (avenida Aconquija 2021).