Baja de peso para Costas: Marcos Rojo se desgarró y Racing deberá rearmar la defensa en su choque ante el puntero

La salida de Rojo en el entretiempo del clásico frente a Boca ya había encendido las alarmas para Gustavo Costas. El central se movió de manera diferenciada durante la práctica del domingo, pero la confirmación clínica del desgarro obliga ahora al entrenador a buscar alternativas para sostener la solidez defensiva. Si bien en la Bombonera el encargado de ingresar fue Franco Pardo —lo que obligó a Marco Di Césare a correrse a la izquierda—, el cuerpo técnico evalúa otras dos variantes de peso que aguardan en el banco: Nazareno Colombo y Agustín García Basso.