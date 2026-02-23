Secciones
Baja de peso para Costas: Marcos Rojo se desgarró y Racing deberá rearmar la defensa en su choque ante el puntero

Los estudios confirmaron la lesión en el aductor derecho del defensor, quien no podrá estar el jueves en el "Cilindro" frente a Independiente Rivadavia. Por su parte, Baltasar Rodríguez sigue entre algodones por un fuerte golpe en la espalda y Bruno Zuculini asoma como su posible reemplazo.

La enfermería de Racing Club sumó un nuevo nombre. Marcos Rojo fue sometido a una serie de estudios médicos y se confirmó que padece un desgarro en el aductor de la pierna derecha. De esta manera, el experimentado defensor de 35 años quedó oficialmente descartado para el choque del próximo jueves ante Independiente Rivadavia de Mendoza, interrumpiendo una racha de tres titularidades consecutivas en las que, llamativamente, nunca pudo completar los 90 minutos de juego.

La salida de Rojo en el entretiempo del clásico frente a Boca ya había encendido las alarmas para Gustavo Costas. El central se movió de manera diferenciada durante la práctica del domingo, pero la confirmación clínica del desgarro obliga ahora al entrenador a buscar alternativas para sostener la solidez defensiva. Si bien en la Bombonera el encargado de ingresar fue Franco Pardo —lo que obligó a Marco Di Césare a correrse a la izquierda—, el cuerpo técnico evalúa otras dos variantes de peso que aguardan en el banco: Nazareno Colombo y Agustín García Basso.

El rompecabezas de Costas no termina en el fondo, ya que la zona media también presenta una incógnita importante. Baltasar Rodríguez arrastra un dolor persistente producto de un fuerte golpe en la espalda que lo marginó del segundo tiempo ante el "Xeneize". Aunque en el cuerpo médico de Racing prima el optimismo y esperarán su evolución hasta último momento, el nombre de Bruno Zuculini ya suena con fuerza para ocupar ese lugar en caso de que el juvenil no llegue en óptimas condiciones físicas.

