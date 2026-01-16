Marcos Rojo, entre el interés de Estudiantes y la postura de Racing

Mientras continúa con la preparación para la temporada y mantiene activa su participación en el mercado de pases, en Racing siguen de cerca las versiones que rodean al plantel, pero sin modificar su planificación. En relación con esto, en las últimas horas surgieron rumores que vinculan a Marcos Rojo con un supuesto interés de Estudiantes de La Plata.
Luego de completar la etapa más exigente de trabajos en Ciudad del Este y a la espera del amistoso ante Universidad de Chile del próximo domingo, Racing se entrena en Buenos Aires con el mercado de pases todavía abierto.
A las incorporaciones de Valentín Carboni y Matko Miljevic, el club busca sumar alguna variante más, aunque también sigue de cerca posibles salidas. En ese contexto, el nombre de Rojo apareció nuevamente en el radar.
El defensor arribó a la "Academia" desde Boca una vez cerrado el mercado de mitad de año. En un primer momento solo pudo disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, ya que no estaba habilitado para el Torneo Apertura. Recién pudo ser inscripto tras la lesión de un juvenil, y terminó el semestre como suplente, condicionado por el buen rendimiento de Agustín García Basso.
Surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes, club con el que fue campeón de la Copa Libertadores 2009 y al que regresó brevemente en 2020, Rojo volvió a despertar el interés del Pincha. Sin embargo, en Racing no ven con buenos ojos una eventual salida en este momento de la temporada.
Para Gustavo Costas, entrenador del conjunto de Avellaneda, el defensor sigue siendo una pieza importante dentro del plantel y considera que puede pelear por un lugar en el equipo titular. Además, el zaguero tiene contrato vigente hasta mediados de año, con una opción de extensión por seis meses más a favor del club.
En caso de que Rojo decida regresar a Estudiantes, deberá resarcir económicamente a Racing, condición que hoy aparece como un factor clave para frenar cualquier avance concreto.