Te sorprenderá saber cuál es la hora ideal para alimentar a tu perro, según expertos

Los expertos advierten que la organización es fundamental para la salud física y emocional de las mascotas. Pero sus horarios son muy distintos a los de los humanos.

¿Cuál es el mejor momento para darle de comer a tu perro? (Imagen ilustrativa/Web) ¿Cuál es el mejor momento para darle de comer a tu perro? (Imagen ilustrativa/Web)
Hace 27 Min

Sería sencillo agregar un cubierto más durante los desayunos, almuerzos y cenas, aunque sincronizar los hábitos alimenticios humanos con los de las mascotas es lo primero que desaconsejan los especialistas. Los dueños deberán resistir la tentación de la practicidad y comprender que los amigos caninos tienen otros ritmos de vida.

Coordinar los momentos de ingesta de las personas con los de los animales puede ser contraproducente para nuestros compañeros, además de representar una falta completa de esquemas. Los especialistas en nutrición sugieren pautas específicas para optimizar el metabolismo de los protegidos, aunque estos patrones tienen su especificidad.

Los horarios clave para las mascotas 

Resulta fundamental para los canes la organización de sus rutinas. Esto impacta directamente en su salud física y emocional, ayudando a minimizar cuadros de ansiedad y manteniendo el equilibrio de su proceso digestivo. Especialistas de la Academia Canadiense de Nutrición Veterinaria (CAVN) señalaron cuáles son las franjas horarias precisas para servir las comidas.

De acuerdo con los expertos, se trata de fragmentar las necesidades alimentarias, en el caso de perros adultos, en dos momentos específicos de la jornada. Uno al comienzo y otro en el cierre del día. La primera porción debe servirse entre las ocho y las nueve de la mañana para iniciar el ciclo con vitalidad, mientras que la segunda debe proporcionarse desde las 17 hasta las 19 horas para favorecer la quema energética nocturna.

Beneficios de la disciplina horaria

La distribución de las comidas en este plan facilita el uso de la energía durante el período diurno y ayuda a la absorción de nutrientes, en términos fisiológicos. Esta organización es esencial en los inicios de la vida del animal, facilitando una integración social exitosa. El cumplimiento de reglas fijas promueve la armonía entre los habitantes de la vivienda, pero además, el respeto a cronogramas rígidos produce un sentimiento de calma en el can.

Los ejemplares con hábitos claros muestran una mejor capacidad de respuesta ante modificaciones bruscas en la dinámica de la casa. La llegada de nuevos integrantes a la familia o el comienzo de las vacaciones representan situaciones menos traumáticas para quienes cuentan con regímenes de nutrición consolidados.

Estabilidad y salud a largo plazo

El cumplimiento de los tiempos matutinos y vespertinos evita estos picos de ansiedad gástrica. El sistema metabólico trabaja de forma constante y el animal mantiene niveles de glucosa estables durante las 24 horas.

