Te sorprenderá saber cuál es la hora ideal para alimentar a tu perro, según expertos

De acuerdo con los expertos, se trata de fragmentar las necesidades alimentarias, en el caso de perros adultos, en dos momentos específicos de la jornada. Uno al comienzo y otro en el cierre del día. La primera porción debe servirse entre las ocho y las nueve de la mañana para iniciar el ciclo con vitalidad, mientras que la segunda debe proporcionarse desde las 17 hasta las 19 horas para favorecer la quema energética nocturna.