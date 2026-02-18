Secciones
Sorpresa en los Juegos Olímpicos de Invierno: un perro lobo se metió en la pista y cruzó la meta junto a las esquiadoras

Un episodio insólito marcó la clasificación del sprint por equipos en Milán-Cortina 2026, cuando el animal apareció en el tramo final y hasta quedó registrado en el photo finish ante la sorpresa del público y las atletas.

SORPRESA. Nazgul recorrió parte del trazado durante la clasificación del sprint por equipos femenino en Milán-Cortina 2026. SORPRESA. Nazgul recorrió parte del trazado durante la clasificación del sprint por equipos femenino en Milán-Cortina 2026. AFP
Hace 1 Hs

La escena sorprendió a todos. En la prueba de esquí de fondo por equipos femeninos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, un perro lobo ingresó al circuito, recorrió parte del trazado y llegó hasta la línea de meta mientras las competidoras disputaban la clasificación.

El animal, llamado Nazgul, logró superar el perímetro de seguridad y apareció en la recta final junto a varias esquiadoras. Incluso quedó registrado en el photo finish, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Durante algunos segundos hubo desconcierto y cierta tensión, ya que no estaba claro cómo podía reaccionar, pero según informó la organización no mostró comportamiento agresivo y fue controlado poco después por el personal.

En la transmisión oficial se observó cómo el perro se acercó a la argentina Nahiara Díaz González, que compartió la prueba con Agustina Groetzner. La dupla nacional terminó en el puesto 24 de la clasificación, fuera del grupo de 15 que avanzó a la final, aunque por delante de Hungría y Grecia. El episodio no alteró los resultados ni derivó en sanciones.

VIRAL. El sistema de llegada captó el paso del perro junto a las esquiadoras en la recta final de la prueba. VIRAL. El sistema de llegada captó el paso del perro junto a las esquiadoras en la recta final de la prueba.

Con el correr de las horas se supo que Nazgul no era un animal callejero. Pertenece a la ex esquiadora local Alice Verasco, quien vive a unos 500 metros del escenario de la competencia. La dueña reconoció al perro a través de las imágenes televisivas y aseguró que es inofensivo. En ese momento se encontraba en Antholz presenciando la prueba de biatlón.

Algunas atletas admitieron que en un primer momento pensaron que podía tratarse de un lobo y que sintieron temor, mientras que otras tomaron la situación con humor. Desde la organización aclararon que la irrupción ocurrió en las rondas clasificatorias y no en la final, lo que evitó consecuencias deportivas mayores.

No es la primera vez que sucede algo similar. En 2022, durante una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino en Bormio, otro perro ingresó al trazado y descendió parte de la pista antes de ser interceptado.

En lo estrictamente deportivo, la medalla de oro quedó en manos de las suecas Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, que marcaron 20:29.99. Las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich finalizaron segundas y el tercer puesto fue para las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek.

Temas ItaliaJuegos Olímpicos y Paralímpicos
