Secciones
DeportesFútbol

Renzo Saravia y el desafío de los 92 días: refuerzo exprés para un Valencia en crisis

El lateral argentino firmará hasta junio de 2026 y tendrá apenas tres meses para convencer. Llega libre tras su paso por Atlético Mineiro y arriba a un Valencia que pelea por no descender en La Liga.

Renzo Saravia, de Atlético Mineiro. Renzo Saravia, de Atlético Mineiro.
Hace 1 Hs

El reloj ya empezó a correr para Renzo Saravia. El lateral derecho argentino, de 32 años, se convirtió en nuevo jugador del Valencia y afrontará un reto tan concreto como exigente: 92 días para demostrar que todavía tiene nivel para sostenerse en la élite europea.

Saravia llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Atlético Mineiro en enero. Firmará contrato hasta junio de 2026, pero el tramo decisivo de la temporada será determinante para su continuidad. El acuerdo, corto y condicionado por el rendimiento, lo obliga a rendir desde el primer minuto.

Una incorporación marcada por la urgencia

La llegada del cordobés no responde a una apuesta a futuro, sino a una necesidad inmediata. El equipo dirigido por Carlos Corberán sufrió un golpe sensible con la lesión de Dimitri Foulquier, quien fue operado y no volverá a jugar en lo que resta de la campaña. Sin lateral derecho natural y en plena pelea por la permanencia, el club salió al mercado en busca de una solución rápida.

El contexto deportivo es delicado. Valencia se encuentra 16° en la tabla de La Liga, con 26 puntos en 25 fechas, apenas dos unidades por encima de la zona de descenso. En ese escenario, la experiencia y disponibilidad inmediata de Saravia resultaron claves para cerrar la operación.

El cuerpo técnico avaló su fichaje por su recorrido internacional y su conocimiento del fútbol europeo. No se trata de un debutante en el continente: ya tuvo un paso por el FC Porto, experiencia que suma a su currículum y que puede facilitar su adaptación.

Trayectoria y preparación

Formado en Belgrano de Córdoba y consolidado en Racing Club, Saravia dio el salto a Europa en 2019. Luego continuó su carrera en Brasil, donde defendió los colores de Sport Club Internacional y Atlético Mineiro, acumulando rodaje en torneos de alto nivel.

Además, integró el proceso de la Selección Argentina previo al Mundial de Qatar, lo que evidencia el reconocimiento que supo tener en su mejor momento.

Desde enero, tras quedar libre, se entrenó de manera particular en Argentina para mantener el ritmo físico. Esa preparación fue un punto valorado por Valencia, que necesita un futbolista listo para competir sin un largo período de adaptación.

Un mensaje claro

Al arribar a España para someterse a la revisión médica, Saravia dejó en claro cuál es su objetivo: “Vengo preparado y con muchas ganas de sumar. Voy a pelear por quedarme”. La frase resume el espíritu de su desembarco. No llega a cumplir un trámite; llega a ganarse un lugar.

El desafío no es menor. Valencia necesita puntos con urgencia y no hay margen para procesos largos. El lateral deberá aportar equilibrio defensivo, profundidad por banda y experiencia en un plantel que siente la presión de la tabla.

En definitiva, la historia está planteada como una cuenta regresiva. Noventa y dos días para revertir una situación compleja, para demostrar vigencia y para intentar prolongar su estadía en Europa. En Mestalla no hay tiempo que perder, y Saravia lo sabe.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
2

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
3

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica
4

Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
5

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena
6

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Más Noticias
Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

La CGT tildó de entreguista a Jaldo y lanzó una dura advertencia: No tienen que nombrar más a Perón

La CGT tildó de "entreguista" a Jaldo y lanzó una dura advertencia: "No tienen que nombrar más a Perón"

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Comentarios