Renzo Saravia y el desafío de los 92 días: refuerzo exprés para un Valencia en crisis

Una incorporación marcada por la urgencia

La llegada del cordobés no responde a una apuesta a futuro, sino a una necesidad inmediata. El equipo dirigido por Carlos Corberán sufrió un golpe sensible con la lesión de Dimitri Foulquier, quien fue operado y no volverá a jugar en lo que resta de la campaña. Sin lateral derecho natural y en plena pelea por la permanencia, el club salió al mercado en busca de una solución rápida.