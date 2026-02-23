"Me dijo que estaba entre Dios y los hombres": Mauricio Macri recordó la etapa de Maradona en Boca con duras frases sobre sus adicciones
El expresidente "xeneize" rompió el silencio sobre los conflictos internos con el "Diez", explicó por qué le negó la dirección técnica en 1998 y lanzó una fuerte embestida contra Juan Román Riquelme.
Las cenizas de la histórica y compleja relación entre Mauricio Macri y Diego Armando Maradona volvieron a encenderse tras una reciente entrevista en la que el exmandatario repasó su gestión al frente de Boca Juniors. Sin vueltas, Macri calificó aquel vínculo de los años 90 como una "convivencia muy traumática", marcada por el constante choque entre su intento de profesionalizar la institución y los problemas personales que atravesaba el ídolo en el final de su carrera como futbolista.
Al recordar la temporada de 1996, cuando Maradona erró cinco penales consecutivos, el dirigente fue tajante sobre el estado del astro. Según su visión, “estaba tan mal con sus adicciones que el tipo ya no podía patear ni siquiera un penal”. Pese a la dureza de sus palabras, Macri reconoció la dificultad de gestionar a una figura de tal magnitud, señalando que el propio Diego se sentía ubicado “entre Dios y los hombres”, un estatus que hacía casi imposible el cumplimiento de las normas grupales. “Hay que hacer lo correcto y no lo conveniente, y yo hacía que se respeten las reglas y eso me llevó a un conflicto”, sentenció el expresidente.
Uno de los puntos más reveladores de la charla fue la explicación de por qué le prohibió a Maradona ser el sucesor de Héctor Veira en el banco de suplentes. Aunque admitió que era un anhelo de muchos, Macri sostuvo que el "Diez" no estaba en condiciones de asumir semejante responsabilidad. “Él no podía garantizar donde iba a amanecer al día siguiente”, disparó, recordando que en su última etapa como jugador solía faltar a la mayoría de los entrenamientos. Para Macri, la llegada de Carlos Bianchi fue la prueba de que el éxito se construye con orden: “Si Maradona hubiese sido el técnico en ese momento, no había ninguna posibilidad de ganar todo lo que se ganó. Eso se logra con reglas”.
Finalmente, el referente del PRO utilizó el pasado para analizar el presente del club y apuntó directamente contra la conducción de Juan Román Riquelme. El expresidente criticó el personalismo del actual mandatario y aseguró que “lo que uno hace lo hace por Boca y no para que todo el mundo te haga reverencias”. En una crítica feroz a la gestión de Román, Macri advirtió sobre los peligros de colocar el ego por encima de la institución: "Se cree más importante que el club y cuando eso pasa todo se va al demonio".