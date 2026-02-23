"Me dijo que estaba entre Dios y los hombres": Mauricio Macri recordó la etapa de Maradona en Boca con duras frases sobre sus adicciones

Uno de los puntos más reveladores de la charla fue la explicación de por qué le prohibió a Maradona ser el sucesor de Héctor Veira en el banco de suplentes. Aunque admitió que era un anhelo de muchos, Macri sostuvo que el "Diez" no estaba en condiciones de asumir semejante responsabilidad. “Él no podía garantizar donde iba a amanecer al día siguiente”, disparó, recordando que en su última etapa como jugador solía faltar a la mayoría de los entrenamientos. Para Macri, la llegada de Carlos Bianchi fue la prueba de que el éxito se construye con orden: “Si Maradona hubiese sido el técnico en ese momento, no había ninguna posibilidad de ganar todo lo que se ganó. Eso se logra con reglas”.