Bañarse al despertar o antes de dormir: qué recomienda la ciencia

Ducharse por la mañana o por la noche puede influir significativamente en la higiene y el bienestar diario. Un estudio reciente sugiere que el momento del baño puede impactar distintos aspectos de la salud, desde aumentar la energía al comenzar el día hasta favorecer un descanso más profundo por la noche.
Lejos de ser solo una cuestión de costumbre, la elección del horario ideal para bañarse depende de múltiples factores. El tipo de actividad diaria, el clima y los patrones de sueño juegan un papel clave en determinar cuál es la mejor opción para cada persona.
Bañarse a la mañana o a la noche: ¿cuál es mejor?
Bañarse es un hábito reconfortante y la elección del momento adecuado no es solo una cuestión de costumbre, sino que puede estar influenciada por la personalidad, el estado de ánimo y las necesidades diarias de cada persona.
Según Shelly Carson, doctora en psicología en la Universidad de Harvard, quienes prefieren ducharse a primera hora suelen hacerlo para despejarse y activar su creatividad antes de afrontar la jornada.
Este hábito es especialmente beneficioso para quienes enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad o requieren concentración en proyectos que demandan memoria y atención. Carson explica que el agua a temperatura moderada favorece la vasoconstricción, lo que ayuda al organismo a salir del estado de somnolencia matutino.
Por otro lado, quienes eligen bañarse antes de dormir logran un mayor estado de relajación, lo que facilita un descanso más profundo. Para aquellas personas que tienen dificultades para desconectarse del trabajo o padecen insomnio, una ducha tibia puede ser clave, ya que eleva ligeramente la temperatura corporal y ayuda en la transición al sueño.
Además de los estudios de Harvard, investigaciones de la Clínica Cleveland sugieren que ambos momentos del día ofrecen beneficios similares. Según sus expertos, más allá de la hora elegida, lo más importante es mantener una rutina de higiene constante y adaptada a las necesidades personales.