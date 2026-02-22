Secciones
Sondeo LA GACETA: ¿Quién es el principal responsable del mal momento de River?

El "Millonario" cayó 1-0 frente a Vélez y profundizó su crisis: el equipo de Marcelo Gallardo arrastra tres derrotas consecutivas en el torneo Apertura 2026.

SIGUE SIN LEVANTAR CABEZA. El River de Gallardo acumula tres partidos consecutivos sin ganar en el torneo Apertura. SIGUE SIN LEVANTAR CABEZA. El River de Gallardo acumula tres partidos consecutivos sin ganar en el torneo Apertura. Foto tomada de Bolavip.
Hace 46 Min

En el Estadio José Amalfitani, Vélez derrotó 1-0 a River por la sexta fecha del Torneo Apertura y se consolidó como único líder de la zona A. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue superior en el primer tiempo y pegó de entrada con un gol de Manuel Lanzini, que tuvo pasado en el “Millonario” y no perdonó.

Apenas a los cinco minutos, Lanzini aprovechó una desatención defensiva y convirtió el único tanto de la noche. Vélez dominó con autoridad la etapa inicial y pudo haber ampliado la diferencia ante un River desorientado, con serios problemas para generar juego y una defensa endeble.

El conjunto de Marcelo Gallardo reaccionó en el complemento. Cambió la actitud, adelantó líneas y empujó a su rival contra su arco. Sin embargo, el ímpetu no alcanzó. En los últimos 25 minutos el partido se volvió frenético, con chances claras para ambos lados. Las intervenciones de los arqueros y la falta de precisión en la definición sostuvieron el 1-0.

La noche dejó preocupación en Núñez: Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Franco Armani (titular por primera vez en el año) debieron salir por molestias físicas.

La derrota profundizó la crisis de River, que acumula tres caídas consecutivas en el certamen y suma 13 derrotas en sus últimos 20 partidos oficiales. Con siete puntos, quedó décimo en la zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Vélez, en cambio, alcanzó las 14 unidades y manda en su grupo. En la próxima fecha, River recibirá a Banfield el jueves 26 a las 19:30 en el Monumental, mientras que el Fortín volverá a jugar en Liniers el miércoles, también a las 19:30, frente a Deportivo Riestra.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoTorneo Apertura 2026
