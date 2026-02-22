Sondeo LA GACETA: ¿Quién es el principal responsable del mal momento de River?

En el Estadio José Amalfitani, Vélez derrotó 1-0 a River por la sexta fecha del Torneo Apertura y se consolidó como único líder de la zona A. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue superior en el primer tiempo y pegó de entrada con un gol de Manuel Lanzini, que tuvo pasado en el “Millonario” y no perdonó.