La investigación por los fondos de la AFA suma dos nuevas firmas y ya supera los U$S 50 millones

Los movimientos de dinero vinculados a la empresa TourProdEnter (agente comercial de la AFA en el exterior) muestran un patrón de transferencias que vuelve a encender las alarmas. El 2 de abril de 2024, en una franja de apenas tres minutos, la firma giró U$S 150.000 a Seriva Inc., U$S 100.000 a Delker Inc. y otros U$S 150.000 a una tercera compañía llamada Ikane. Las tres sociedades habían sido registradas en la misma dirección en Miami y al día siguiente, se repitieron envíos similares. Con el correr de los meses, el universo de empresas sin actividad verificable fue creciendo y, de acuerdo con la documentación bancaria a la que accedió el diario, los montos bajo sospecha ya superan los U$S 50 millones.