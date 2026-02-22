La investigación por los fondos de la AFA suma dos nuevas firmas y ya supera los U$S 50 millones

Los movimientos de dinero vinculados a la empresa TourProdEnter (agente comercial de la AFA en el exterior) muestran un patrón de transferencias que vuelve a encender las alarmas. El 2 de abril de 2024, en una franja de apenas tres minutos, la firma giró U$S 150.000 a Seriva Inc., U$S 100.000 a Delker Inc. y otros U$S 150.000 a una tercera compañía llamada Ikane. Las tres sociedades habían sido registradas en la misma dirección en Miami y al día siguiente, se repitieron envíos similares. Con el correr de los meses, el universo de empresas sin actividad verificable fue creciendo y, de acuerdo con la documentación bancaria a la que accedió el diario, los montos bajo sospecha ya superan los U$S 50 millones.
Según una investigación del diario La Nación, en los últimos cuatro años TourProdEnter recibió al menos U$S 260 millones, distribuidos en cuentas abiertas en bancos como Citibank, JP Morgan, Bank of America y Synovus. Esos ingresos se explican, en gran parte, por contratos de esponsoreo, derechos de televisión y la organización de partidos amistosos.
En los registros formales, la cara visible de la empresa es Erica Gillette, quien figura como mánager y autora de la mayoría de las órdenes de pago. Sin embargo, tras las primeras revelaciones periodísticas, la firma difundió un comunicado firmado por Javier Faroni, exdiputado y exdirector de Aerolíneas Argentinas, en el que se buscó relativizar su rol. Fuentes citadas en el informe aseguraron que su participación en la conducción había sido secundaria. Faroni y Gillette crearon TourProdEnter en agosto de 2021, pocos meses antes de que la compañía comenzara a operar: en diciembre de ese año, una propuesta comercial enviada a la AFA fue aprobada en tiempo récord por el comité ejecutivo.
Desde entonces, la empresa pasó a funcionar como agente de cobro de la AFA. ¿El destino de parte de ese dinero? La investigación detectó primero cuatro LLC constituidas en Miami que recibieron al menos U$S 42 millones. Entre sus representantes aparecían perfiles llamativos: beneficiarios de planes sociales, una persona declarada en quiebra y alguien que había cobrado la Asignación Universal por Hijo. Con el avance del expediente y nuevas filtraciones bancarias ordenadas por la Justicia de Estados Unidos, ese listado creció a nueve sociedades, y el presunto desvío trepó a unos U$S 51,4 millones entre 2022 y octubre de 2025.
El diario intentó consultar al entorno de Faroni por el sentido de esas transferencias, pero no obtuvo respuesta. En un comunicado previo, TourProdEnter sostuvo que se trata de “una empresa privada” con libertad para disponer de sus fondos, y la AFA afirmó que su vínculo con el agente comercial fue revisado por distintos tribunales sin que se detectaran irregularidades.
Personas vinculadas a Pablo Toviggino
Entre las nuevas firmas bajo la lupa aparece Mafer Trading LLC, que recibió U$S 1,345 millones en apenas siete transferencias. En los mismos días también se registraron envíos de dinero a personas y empresas vinculadas al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, según detalló el informe. Mafer Trading fue registrada por Matías E. Fernández, un nombre que ya había aparecido en otra sociedad investigada, W Trading, que entre 2022 y 2023 recibió más de U$S 2,3 millones y luego fue cerrada. Ninguna de esas compañías declaró empleados ni actividad real en Estados Unidos: todas consignaron direcciones de “oficinas virtuales” en Miami.
Otro caso es el de Ikane Inc., que compartía domicilio con las “gemelas” Seriva y Delker y fue disuelta el mismo día que ellas. Las transferencias hacia esas tres firmas se concentraron en las mismas fechas y, en algunos casos, con apenas minutos de diferencia entre un giro y otro. Ikane acumuló más de US$1,18 millones provenientes de distintas cuentas de TourProdEnter.
En el mapa de sociedades también sobresale Velpasalt, la que más fondos recibió: U$S 14,7 millones. Su titular, Roberto Salice, había atravesado una quiebra con presunta maniobra fraudulenta en 2019, según la documentación judicial. Su pareja figuraba como mánager de otra firma del entramado, Velp, que absorbió U$S 3 millones. A eso se suman Marmasch (U$S 13,4 millones) y Soagu Services (US$10,8 millones), también vinculadas a personas sin antecedentes empresariales relevantes y que fueron disueltas poco después de que el caso saliera a la luz.
El cuadro se completa con W Trading y con las ya mencionadas Delker y Seriva, que en conjunto sumaron otros millones y mostraron patrones casi idénticos de creación, domicilios compartidos y cierre simultáneo. En total, nueve LLC registradas en apenas tres direcciones de Miami aparecen como receptoras de U$S 51,4 millones.
De acuerdo con el informe, ese dinero tenía un origen común: los fondos de la AFA canalizados a través de su agente comercial. Ahora, con la documentación en manos de la Justicia, el rompecabezas de sociedades fantasma, transferencias en cadena y beneficiarios improbables quedó bajo la lupa judicial, en una causa que promete seguir sumando capítulos.