Escándalo en la AFA: polémica por un juez que festejó en la quinta ligada a Pablo Toviggino y que ahora debe resolver la causa

En ese escenario, el camarista Carlos Mahiques quedó en el centro de la escena. De acuerdo con fuentes judiciales y del mundo del fútbol citadas en la investigación, el juez habría celebrado su último cumpleaños en ese mismo predio, en una fiesta que incluyó magistrados, fiscales y figuras del ámbito judicial, en un contexto de lujo que hoy genera incomodidad entre quienes habrían asistido. Mahiques niega que el evento haya ocurrido allí y, ante la consulta del diario, sostuvo que, aun si hubiera sido así, no ve motivos para excusarse.