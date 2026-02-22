Pablo Toviggino fue reelecto presidente de la Liga Santiagueña

Mientras avanzan las investigaciones judiciales sobre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA, uno de sus hombres de mayor peso político recibió un respaldo contundente en su provincia. Pablo Toviggino fue reelegido este domingo como presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol para el período 2026-2027.
La confirmación se dio en el marco de la Asamblea General Ordinaria, donde el actual tesorero de la AFA contó con el apoyo unánime de los clubes afiliados. Durante la reunión se aprobaron todos los puntos del Orden del Día y se destacó el superávit económico alcanzado en el último ejercicio.
En la lectura de la Memoria y Balance, Toviggino subrayó el crecimiento del fútbol provincial en distintas áreas: divisiones formativas, fútbol femenino y futsal. También hizo hincapié en el rendimiento de los equipos santiagueños a nivel nacional.
En ese sentido, resaltó la campaña de Central Córdoba en la Liga Profesional, con su histórico debut en la Copa Libertadores y participación en la Sudamericana, además de las temporadas de Mitre y Güemes en la Primera Nacional y la permanencia de Sarmiento de La Banda en el Federal A.
Otro de los puntos destacados fue la organización de eventos de magnitud en la provincia, como partidos de Copa Argentina y las finales del Apertura y Clausura 2025 de la Liga Profesional, que -según remarcó- generaron un fuerte impacto turístico y económico para Santiago del Estero.
Junto a Toviggino, también fueron elegidos Manuel Cuevas como vicepresidente primero y Víctor María Ledesma como vicepresidente segundo, consolidando una estructura dirigencial que mantiene su influencia tanto a nivel provincial como en la casa madre del fútbol argentino.