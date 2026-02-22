Prestianni se disculpó con el plantel de Benfica y continúa la batalla en el Tribunal de la UEFA

Desde el punto de vista reglamentario, el panorama para el juvenil sigue siendo difícil. La UEFA mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación y sus estatutos no suelen hacer distinciones de peso entre un insulto racista y uno de carácter homofóbico. En ambos casos, el organismo contempla sanciones que parten de un mínimo de diez partidos de suspensión, lo que podría marginar al argentino de lo que resta de la temporada europea. Ahora, el futuro del jugador queda supeditado al fallo final de los tribunales de disciplina, mientras el plantel del Benfica intenta concentrarse en lo deportivo bajo la atenta mirada de un Mourinho que necesita a todos sus futbolistas enfocados.