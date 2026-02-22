Prestianni se disculpó con el plantel de Benfica y continúa la batalla en el Tribunal de la UEFA
En medio del escándalo por la denuncia de Vinícius Júnior, el juvenil argentino habló frente a sus compañeros y José Mourinho. Negó de forma rotunda haber proferido insultos racistas, aunque su declaración ante la UEFA admitiendo un agravio homofóbico no lo exime de una posible sanción.
En medio de la tormenta mediática que rodea al Benfica, Gianluca Prestianni decidió tomar la iniciativa para intentar calmar las aguas dentro del vestuario que comanda José Mourinho. El joven extremo argentino, eje central de una investigación disciplinaria tras su cruce con Vinícius Júnior en la Champions League, solicitó una reunión formal con todo el plantel profesional. Durante el encuentro, el ex Vélez ofreció sus disculpas a sus compañeros, aunque aclaró que su arrepentimiento no se debe a la comisión de un acto racista, sino al revuelo mediático que terminó desestabilizando la armonía del grupo en una instancia decisiva del torneo europeo.
El futbolista manifestó sentirse profundamente ofendido por las acusaciones del brasileño, a las que calificó como falsas, y reiteró su compromiso absoluto con la institución lusa. Sin embargo, los detalles de su defensa ante la UEFA han generado un dilema reglamentario complejo. Según los informes que manejan medios de peso como ESPN y Récord, Prestianni habría negado enfáticamente el uso de la palabra "mono", pero en su declaración habría admitido haber utilizado un insulto homofóbico en un contexto de provocación futbolística. Esta estrategia busca desarticular la acusación de racismo, pero lo deja expuesto ante otro artículo del código disciplinario.
Desde el punto de vista reglamentario, el panorama para el juvenil sigue siendo difícil. La UEFA mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación y sus estatutos no suelen hacer distinciones de peso entre un insulto racista y uno de carácter homofóbico. En ambos casos, el organismo contempla sanciones que parten de un mínimo de diez partidos de suspensión, lo que podría marginar al argentino de lo que resta de la temporada europea. Ahora, el futuro del jugador queda supeditado al fallo final de los tribunales de disciplina, mientras el plantel del Benfica intenta concentrarse en lo deportivo bajo la atenta mirada de un Mourinho que necesita a todos sus futbolistas enfocados.