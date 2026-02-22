Estudiantes de La Plata ya definió a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Domínguez

Estudiantes de La Plata ya tiene nuevo director técnico. Tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez, quien continuará su carrera en Atlético Mineiro, la dirigencia avanzó rápidamente y cerró la llegada del uruguayo Alexander "Cacique" Medina para hacerse cargo del plantel profesional.
La decisión se concretó luego de una serie de gestiones encabezadas por el presidente Juan Sebastián Verón y la Secretaría Técnica, con Marcos Angeleri como uno de los principales impulsores de su contratación. El exdefensor compartió etapa con Medina en Nacional de Montevideo, un vínculo que resultó clave para avanzar en las negociaciones.
El entrenador uruguayo tendrá su primera práctica este domingo por la tarde y podría debutar el miércoles frente a Newell’s, en Rosario, por la séptima fecha del Torneo Apertura. Hasta su llegada, los entrenamientos estuvieron a cargo de Jonathan Schunke, quien condujo las tareas de manera interina en el Country Club de City Bell.
Medina, de 46 años, cuenta con experiencia en el fútbol argentino, donde dirigió a Talleres de Córdoba en dos ciclos y a Vélez. En su última etapa en el club cordobés logró el segundo título de su historia, la Supercopa Internacional 2024. Además, tuvo pasos por Inter de Porto Alegre, Granada y Nacional de Montevideo, donde inició su carrera como entrenador.
En su trayectoria acumula 238 partidos dirigidos, con 100 victorias, 63 empates y 65 derrotas. También cuenta con experiencia en la Copa Libertadores, torneo que volverá a disputar ahora con Estudiantes, que se clasificó tras consagrarse campeón del Clausura 2025.
Su llegada se da luego de un ciclo muy exitoso de Domínguez, quien dejó el cargo tras casi tres años y cinco títulos, entre ellos la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Clausura 2025. El entrenador se despidió el viernes, tras la victoria 1-0 ante Sarmiento, en un clima de reconocimiento por parte de los hinchas.
El nuevo ciclo comenzará en un contexto de renovación para el plantel, que también sufrió salidas importantes como las de Santiago Ascacíbar y Cristian Medina.