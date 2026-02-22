Estudiantes de La Plata ya definió a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Domínguez

Su llegada se da luego de un ciclo muy exitoso de Domínguez, quien dejó el cargo tras casi tres años y cinco títulos, entre ellos la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Clausura 2025. El entrenador se despidió el viernes, tras la victoria 1-0 ante Sarmiento, en un clima de reconocimiento por parte de los hinchas.