Alerta para viajeros: anuncian paros en aeropuertos de todo el país para el cierre de febrero

El cierre de febrero tendrá complicaciones para quienes aún están gozando de vacaciones. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un nuevo cronograma de paros que comenzará el próximo jueves y afectará los despegues en todos los aeropuertos del país durante los días siguientes.
La medida, definida como “legítima acción sindical” por el gremio de controladores aéreos, responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.Según lo informado, la protesta abarcará franjas horarias escalonadas y restringirá exclusivamente la autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso.
Días complicados
Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos, a excepción de las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento:
El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18. El viernes 27, se implementará misma modalidad de 19 a 22. El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16. El domingo 1, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12