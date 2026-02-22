Secciones
Por qué recomiendan desenchufar este pequeño electrodoméstico cuando terminás de usarlo

Aunque suele pasar desapercibido, hay un electrodoméstico que conviene desenchufar después de cada uso. Por qué los especialistas recomiendan tomar esta precaución y qué tener en cuenta en el hogar.

Por Mercedes Mosca Hace 38 Min

En la rutina diaria, muchos electrodomésticos permanecen enchufados de forma permanente sin que eso genere preocupación. Sin embargo, algunos aparatos que parecen inofensivos pueden representar un riesgo si quedan conectados tras su uso, especialmente cuando generan calor o picos de consumo eléctrico.

Más allá del gasto energético silencioso, mantener ciertos dispositivos enchufados puede aumentar las posibilidades de fallas, sobrecargas o accidentes domésticos. Por eso, especialistas en seguridad eléctrica aconsejan incorporar un hábito simple: desconectarlos una vez que se termina de utilizarlos.

La tostadora requiere una atención especial después de cada uso. Su diseño para soportar altas temperaturas, indispensable para tostar el pan, puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, es precisamente esta capacidad para generar calor lo que la convierte en un riesgo potencial de incendio.

¿Cuál es el peligro de no desenchufar la tostadora después de usarla?

Un erróneo uso de la tostadora puede convertirla en un potencial riesgo de incendio Un erróneo uso de la tostadora puede convertirla en un potencial riesgo de incendio El Destape

El principal peligro se encuentra en la acumulación de migas y restos de pan en la bandeja de la base de la tostadora. Si no se eliminan después de cada uso, pueden prenderse fuego debido al calor generado. Este riesgo aumenta si la tostadora permanece enchufada, ya que un encendido accidental o un fallo en el sistema eléctrico podría provocar un siniestro mayor.

Además, es común que las migas que quedan atrapadas en el interior del aparato larguen un olor a quemado, si esto pasa: no está funcionando bien. Ignorar esto y no realizar una limpieza de forma regular puede ser peligroso.

Para evitar los inconvenientes que pueda generar, expertos recomiendan desconectar la tostadora después de cada uso. Además, una limpieza regular es clave para evitar la acumulación de migas que puedan prenderse fuego.

¿Cuánta energía consume una tostadora?

Según las estimaciones de empresas de energía, una tostadora suele tener una potencia que oscila sobre los 1.000 W y emplea unos 3 minutos en tostar el pan. 

