Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de Lectores II: el paso del tiempo
Hace 3 Hs

A veces uno toma conciencia real de las cosas cuando justamente la realidad te enfrenta. Graciosamente pero con un dejo de nostalgia, o no sé cómo describirlo, me pasó algo así.  Soy consciente de mi edad, pero siempre luchando para mantenerme ágil y fuerte con ejercicios todos los días, cuidado del cabello semanal, cremas de buena calidad, dieta sana, ropa moderna,  etc. etc. Como esta sociedad descarta “lo viejo”, quería mantenerme “en forma”... como se dice habitualmente. Pasó que tomé ese ómnibus interno que transporta pasajeros hacia o desde el avión en el aeropuerto, y estaba parada sujetándome para el buen equilibrio, cuando una jovencita amorosa dijo: “¿Quiere mi asiento, señora?”. Me di vuelta a buscar a la anciana a la que probablemente iba dirigido el ofrecimiento, y... ¡no había nadie!  ¡Sólo yo! Comencé a sonreír a esa jovencita tan educada, feliz de ver que todavía existen, le agradecí y me mantuve estoicamente de pie .Último intento de seguir “autopercibiéndome” (término tan común hoy) “en forma” y me  “entregué“ .La joven me vio tal cual soy: una señora grande, tontamente luchando con lo que es inexorable e innegable: el paso del tiempo. Me bajé, continué sonriendo ya divertida y fui a buscar mi equipaje. Allí nadie se ofreció a alcanzármelo. levanté mi valija pesadita sola... ¡Sola! Un pequeño consuelo: ¡Podía! Entonces me dije: “Crecidita pero aún no descartable!” Está bueno envejecer. Es la ley de la vida. Solo hay que hacerlo con dignidad y respeto por los años vividos. Y esperar de los jóvenes ese mismo respeto o educación cuando se cruzan con nosotros.

María Estela López Chehín                  

estelashow@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético
1

Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético

Consejos para retomar la rutina diaria luego de las vacaciones
2

Consejos para retomar la rutina diaria luego de las vacaciones

Qué aporta el jugo de limón y por qué conviene tomarlo en ayunas
3

Qué aporta el jugo de limón y por qué conviene tomarlo en ayunas

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy
4

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy

Análisis del informe del Rosgan y la recuperación bovina
5

Análisis del informe del Rosgan y la recuperación bovina

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena
6

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena

Más Noticias
Josefina Licitra: “Tendemos a desoír los desastres anunciados”

Josefina Licitra: “Tendemos a desoír los desastres anunciados”

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy

Santoral del 21 de febrero: qué santos celebra la Iglesia Católica hoy

La vinculación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein: cómo se consiguió una foto histórica

La vinculación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein: cómo se consiguió una foto histórica

“Se están haciendo controles”: en marzo se conocerá el nivel de afectación de los cultivos

“Se están haciendo controles”: en marzo se conocerá el nivel de afectación de los cultivos

Datos y estadísticas, vitales para el agro

Datos y estadísticas, vitales para el agro

La carne aviar argentina llegará a la Unión Europea

La carne aviar argentina llegará a la Unión Europea

Las lluvias fueron favorables para el desarrollo de la soja

Las lluvias fueron favorables para el desarrollo de la soja

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena

Informe económico del Rosgan: baja en los números de la faena

Comentarios