El IPLA y los empresarios alertan sobre el avance de fiestas ilegales

Continúa clausurado el salón de fiestas

La secretaria de Seguridad de Yerba Buena, Ileana Dulout, informó que salón Altos San Javier (en El Corte) continúa clausurado hasta tanto se avance en la investigación y se esclarezca todo lo ocurrido hace una semana, cuando una adolescente denunció haber sido víctima de un abuso sexual cuando se dirigía al baño, durante una fiesta realizada en el lugar. Según consta en la denuncia, la menor de 14 años había consumido bebidas alcohólicas. La funcionaria detalló que, de acuerdo a las averiguaciones que hicieron, el salón fue alquilado a los organizadores de la fiesta, quienes vendieron entradas a través de internet. La mayoría de los asistentes habrían sido menores de edad.