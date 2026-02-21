Yllana, tras el triunfo de San Martín frente a Almagro: "Hicimos tres cambios por lesión y el equipo se adaptó"

San Martín consiguió su primer triunfo en la Primera Nacional y Andrés Yllana puso el foco en la mentalidad. “Uno juega siempre para intentar ganar. Cuando ganás estás contento, satisfecho, principalmente por el espíritu y la entrega. Tuvimos que hacer tres cambios obligados por lesión y el equipo se adaptó”, explicó tras el 1-0 frente a Almagro. El entrenador reconoció que no fue un partido vistoso, pero sí inteligente.