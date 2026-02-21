Secciones
Yllana, tras el triunfo de San Martín frente a Almagro: "Hicimos tres cambios por lesión y el equipo se adaptó"

El DT del "Santo" valoró el espíritu y la adaptación del equipo en el 1-0 ante Almagro, destacó la eficacia en la pelota parada y reconoció que todavía hay aspectos por mejorar.

Yllana valoró el compromiso del "Santo" en el duelo frente a Almagro. Matías Napoli Escalero / Especial para La Gaceta
Hace 2 Hs

San Martín consiguió su primer triunfo en la Primera Nacional y Andrés Yllana puso el foco en la mentalidad. “Uno juega siempre para intentar ganar. Cuando ganás estás contento, satisfecho, principalmente por el espíritu y la entrega. Tuvimos que hacer tres cambios obligados por lesión y el equipo se adaptó”, explicó tras el 1-0 frente a Almagro. El entrenador reconoció que no fue un partido vistoso, pero sí inteligente. 

“La cancha no te invitaba mucho a jugar. Hay que saber adaptarse estos partidos y ganarlos. En esta categoría hay muchos así”, sostuvo. 

También remarcó la importancia de la pelota parada y la presión coordinada: “Mejoramos en las presiones, estuvimos más cortos sin pelota y generamos más situaciones”, indicó.  

Luego, evitó las promesas. “No hay que dar mensajes, hay que mostrar en la cancha. El tiempo y el funcionamiento te lo da la victoria”. dijo.

