Escuchar los audios que enviamos por WhatsApp indicarían rasgos de la personalidad

Reproducir los audios que uno mismo envía por WhatsApp es un fenómeno súper común y tiene más de psicología que de tecnología. Desde que la aplicación incorporó la función es para muchos como un acto reflejo. Convertirnos en nuestros propios oyentes no tiene nada de malo, pero la psicología recomienda prestarle atención a la regularidad con la que se hace y sobre todo el porqué.
Algunos lo hacen antes de enviarlos y otros después. El comportamiento tiene distintas explicaciones. Puede responder a inseguridad o vanidad; en muchos casos está relacionado con la necesidad de revisar cómo se comunicó una idea y confirmar que el mensaje fue claro.
Es oír cómo sonamos en la realidad. Hay que tener en cuenta que escuchamos nuestra voz a través de los huesos del cráneo, lo que la hace sonar más grave y profunda. En el audio de WhatsApp, la escuchamos como los demás. Es un chequeo de cómo hablamos.
No es necesariamente ego. A veces, cuando estamos inspirados o contamos algo gracioso, escuchar la narración genera satisfacción. La velocidad y las pausas que se usan dicen la verdad sobre nuestro estado emocional.
Si uno se siente bien y hay un otro que escucha, es probable que quien recibe el audio también capte ese bienestar. Sucede que cuando estamos bien, los músculos de la cara se relajan o tienden a la sonrisa. Esto cambia la forma de la cavidad bucal y hace que el aire resuene distinto. El receptor no necesita ver a la persona para saber que está de buen humor.
Si el audio que se recibe o envía es de una persona que habla muy rápido o muy lento es probable que no esté muy en armonía por nervios o falta de energía.
Lógicamente el bienestar nos hace ser más expresivos con variaciones de volumen o inclusos "cantitos" al hablar. La empatía en el otro se genera porque escuchar a alguien que está bien produce una sensación agradable en el receptor. Al mismo tiempo el hecho de escucharse a uno mismo y bien, es una excelente señal de autoestima y conexión con el propio interior.
Cuando la persona lo hace de manera constante, con autocrítica intensa o temor exagerado al error, podría estar relacionado con perfeccionismo, inseguridad o ansiedad social. La clave está en identificar si se trata de una simple revisión ocasional o de una conducta repetitiva que genera malestar.
Un poco de historia
La evolución de los audios de WhatsApp tiene como nacimiento el año 2013. Hace más de una década había que mantener el botón apretado todo el tiempo y, si se soltaba, el audio se mandaba automáticamente.
Un peligro si se compara con las actualizaciones que tiene la función. Como el botón de "Eliminar para todos" que llegó como una salvación en 2017. En 2021 la versión recargada de la anterior funcionalidad llegó con la previsualización que permite escuchar el audio antes de enviarlo de manera oficial. También se sumó “el candado hacia arriba”, que proyecta el botón de "pausa/stop" que permite escuchar, borrar (con el tachito) o enviar el audio si quedó como se esperaba.
Al final, los audios de WhatsApp, además de vincular a las personas son como un espejo sonoro.