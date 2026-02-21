Escuchar los audios que enviamos por WhatsApp indicarían rasgos de la personalidad

Reproducir los audios que uno mismo envía por WhatsApp es un fenómeno súper común y tiene más de psicología que de tecnología. Desde que la aplicación incorporó la función es para muchos como un acto reflejo. Convertirnos en nuestros propios oyentes no tiene nada de malo, pero la psicología recomienda prestarle atención a la regularidad con la que se hace y sobre todo el porqué.