La lluvia frenó el espectáculo: el turf volverá el sábado 28

Con el principal objetivo de preservar la integridad física de los jinetes y de los caballos, las autoridades del hipódromo tucumano decidieron postergar la segunda jornada turfística de la temporada, que se iba a llevar a cabo hoy. “Se informa que por razones de fuerza mayor, se ha resuelto trasladar el programa oficial de carreras del día domingo 22 de febrero, para el próximo sábado 28 del corriente. Esto es, en consecuencia del estado de la pista principal, que a pesar de los cuidados y trabajos de reparación en diferentes sectores y ante los pronósticos oficiales de nuevas precipitaciones, no ofrecen la seguridad necesaria, tanto para los jinetes como para los caballos que participan”, fue el comunicado oficial emitido por el circo hípico local.