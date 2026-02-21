Secciones
La lluvia frenó el espectáculo: el turf volverá el sábado 28

El estado de la pista y el pronóstico de más precipitaciones obligaron a postergar la segunda jornada del año en el hipódromo local. Se mantendrán las 10 pruebas, entre ellas el especial “Juan Mauricio Díaz”.

La lluvia frenó el espectáculo: el turf volverá el sábado 28
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 30 Min

Con el principal objetivo de preservar la integridad física de los jinetes y de los caballos, las autoridades del hipódromo tucumano decidieron postergar la segunda jornada turfística de la temporada, que se iba a llevar a cabo hoy. “Se informa que por razones de fuerza mayor, se ha resuelto trasladar el programa oficial de carreras del día domingo 22 de febrero, para el próximo sábado 28 del corriente. Esto es, en consecuencia del estado de la pista principal, que a pesar de los cuidados y trabajos de reparación en diferentes sectores y ante los pronósticos oficiales de nuevas precipitaciones, no ofrecen la seguridad necesaria, tanto para los jinetes como para los caballos que participan”, fue el comunicado oficial emitido por el circo hípico local.

 La reunión no sufrirá ninguna modificación, por lo que serán 10 las competencias que se disputarán. Desde el hipódromo informaron que no se podrán agregar ejemplares y que todas las pruebas ya están cerradas para sus anotaciones. La primera se largará a las 15 y la última será a las 21.

 La competencia más importante será el especial “Juan Mauricio Díaz”. El cotejo fue programado en el noveno turno (a las 20.20) sobre 1.500 metros. Suffok, elegido “Mejor Caballo Adulto del NOA” en 2025, será una de las principales atracciones. El hijo de Forge iniciará oficialmente la defensa de su reinado en esta prueba, donde tendrá como adversarios a Golden Warrior, Mock Joy, Trendic Topic, Zinzan Brooke, Bequepingo e Il Felino.

