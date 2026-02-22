Josefina Licitra: “Tendemos a desoír los desastres anunciados”

-Sí, eso fue bastante conmovedor porque es gente que quedó muy dañada, que en la inmensa mayoría de los casos, cuando me contaron la historia, era la primera vez que la contaban a un extraño. Heridos, atravesados por la angustia, se trata de gente que no tuvo espacios para elaborar lo que les pasó. Y lo que les pasó fue una tragedia. Hagamos todos el ejercicio de pensar en qué pasa si ahora alguien llega a nuestra casa y nos dice “tenés tres horas para vaciar tu casa, para elegir qué es lo más importante que te querés llevar y qué le querés entregar al agua”. Y en algunos casos tres horas, en otros siete días y hasta tres semanas, que fue el tope máximo. Esa gente se quedó sin casa. Con una vergonzosa asistencia del Estado en su momento, terminaron cobrando un dinero que en Australes con hiperinflación, que en algunos casos no les sirvió para comprarse ni la puerta de una casa. Muchos de ellos no pudieron tener un nuevo hogar. Se murieron de infartos, de ACV, de angustia, de cáncer. Te bajan tanto las defensas y el cuerpo queda vulnerable. No hubo psicólogos a disposición. Fue pedagógico en cuanto a qué consecuencias puede tener la inacción del Estado y también en qué medida nosotros como individuos, más allá de echarles la culpa a los gobiernos de turno, a veces hacemos también nuestra parte, como cuando hay una porción de los vecinos que intenta desoír las advertencias de inundación porque hacen como un avestruz, como si eso no existiera para poder llegar al verano y poder tener la explotación turística de todos los años…Hubo un montón de gente, además de la inacción política, que a sabiendas de que esa laguna tenía ciclos de retirada y de avance, hizo sus proyectos comerciales a la vera de la laguna, sabiendo que en algún momento eso se iba a inundar. Tendemos -no sé si es algo nuestro, algo continental o mundial, hasta ahí no llegué- a desoír los desastres anunciados.