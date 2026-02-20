Con pocos jugadores destacados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la caída 2-1 ante Instituto

Atlético Tucumán volvió a quedarse con las manos vacías fuera de casa y el rendimiento de los jugadores reflejó lo que fue el partido. Hubo algunos intentos aislados y el gol de Carlos Abeldaño como punto alto, pero en líneas generales el equipo nunca logró sostener el nivel necesario para llevarse algo de Córdoba.
Luis Ingolotti (4)
No tuvo responsabilidad directa en los goles, pero tampoco apareció para salvar al equipo. No transmite la seguridad que el momento exige y el arco sigue sin sentirse blindado.
Leonel Di Plácido (4)
Es uno de los referentes y se nota en la actitud, pero no logra afirmarse del todo en el partido. Le costó contener y terminó saliendo en un cambio que buscó aire fresco.
Gianluca Ferrari (5)
Se entiende bien con Suso y juntos sostienen el fondo durante varios tramos. Firme en los cruces y atento, aunque el cierre del partido lo terminó desbordando.
Gastón Suso (5)
Ordena, habla y acomoda. Se plantó como voz de mando y evitó avances peligrosos. Pero no le alcanza para sostener el resultado, aunque su presencia fue importante.
Maximiliano Villa (4)
Perdió la referencia en la jugada que derivó en el penal y eso pesa. Después se recompuso y cumplió, pero el error inicial condicionó su partido. Terminó saliendo con molestias.
Renzo Tesuri (6)
Uno de los más claros. Bien ubicado, dinámico y preciso. Entendió su rol como volante por derecha y coronó su partido con la asistencia para el gol del empate.
Kevin Ortiz (5)
Siempre ofreció una opción. Corrió, recuperó y se mostró. Su despliegue fue valioso, aunque le faltó pesar más en los momentos decisivos.
Javier Domínguez (5)
Interesante con la pelota y criterioso en la distribución. Por momentos perdió la marca, pero acompañó bien el funcionamiento del medio campo.
Nicolás Laméndola (4)
Lejos de su mejor versión. Le costó entrar en ritmo y no logró desequilibrar. Terminó saliendo sin haber podido influir en el juego.
Leandro Díaz (3)
Desconectado. Nunca logró meterse en el partido ni encontrar su lugar. Sin peso en ataque, fue reemplazado antes del final del primer tiempo.
Carlos Abeldaño (6)
El punto más alto. Se movió bien, entendió los espacios y aprovechó su momento. Marcó su primer gol en Primera División y sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba.
Lautaro Godoy (5)
Le dio otra energía al ataque. Tuvo una chance clarísima que pudo haber cambiado todo. Aportó movilidad, pero no alcanzó para inclinar el resultado.
Gabriel Compagnucci (3)
Le tocó ingresar en un momento delicado y no respondió. Perdió la marca en el gol que definió el partido y mostró lentitud en los retrocesos; sobre todo en la última jugada.
Ezequiel Ham (4)
Intentó ordenar el medio campo cuando el equipo ya había perdido el control. Correcto, pero sin incidencia suficiente para cambiar el rumbo.
Franco Nicola (-)
Ingresó en el tramo final y prácticamente no tuvo contacto con el balón. No estuvo el tiempo suficiente en cancha como para ser evaluado.
Ignacio Galván (-)
Saltó al campo sobre el cierre, a falta de tres minutos para el final, con el equipo desgastado. Para colmo, no tuvo la reacción necesaria para anticiparse a Cerato, que lo “durmió” en la jugada que definió el partido.