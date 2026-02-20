Secciones
Video: ¿Dónde fue la falta? El sorprendente penal cobrado por Espinoza contra Atlético Tucumán

A los 35 minutos, el árbitro marcó una falta dentro del área. Gracias a ello, Instituto de Córdoba abrió el marcador contra el "Decano".

Hace 1 Hs

Una vez más el arbitraje de Fernando Espinoza perjudicó a Atlético Tucumán. En este caso, marcó una falta dentro de área, que terminó en un penal y un gol para Instituto, en un partido que estaba parejo y empatado en cero, en Córdoba. 

Los difíciles antecedentes de Fernando Espinoza, el juez que hoy dirigirá Instituto vs. Atlético Tucumán


Cuando la Liga Profesional confirmó la terna arbitral para la sexta fecha del torneo Apertura, un nombre específico resonó con fuerza en los pasillos de 25 de Mayo y Chile: la designación de Fernando Espinoza para dirigir el encuentro de este viernes entre Atlético Tucumán e Instituto no causó demasiada gracia.

La historia entre Atlético y el árbitro mendocino está lejos de ser nueva y ha acumulado, a lo largo de los años, una serie de situaciones que el hincha y los protagonistas del "Decano" no olvidan.

Los fallos que dejaron huella

Las tensiones comenzaron a gestarse en 2016, cuando un Atlético recién ascendido visitó a Estudiantes en La Plata con la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores. Aquella tarde, el "Pincha" se impuso por 3-2 gracias a dos penales cobrados por Espinoza, uno de ellos calificado en su momento como inexistente. La controversia escaló cuando el árbitro ordenó repetir el segundo penal, que había sido contenido por Cristian Lucchetti, alegando un adelantamiento del arquero.

Un año después, el escenario del conflicto se trasladó a Florencio Varela, en donde el equipo tucumano ganaba 1-0 sobre Defensa y Justicia. Espinoza volvió a ser protagonista al sancionar una pena máxima de Guillermo Acosta, lo que provocó que el "Bebé" estallara al finalizar el encuentro.

Sin embargo, el punto de mayor dolor para el hincha se produjo en 2022. En plena lucha por el campeonato bajo la conducción de Lucas Pusineri, Atlético visitó La Bombonera y sufrió la omisión de un penal tras un codazo de Carlos Zambrano sobre Ignacio Maestro Puch. Aquella derrota por 2-1 le permitió a Boca recortar distancias, y luego superar al "Decano" en la tabla y quedarse con el título.

El ciclo de escándalos sumó un nuevo capítulo en 2023 ante San Lorenzo, en una previa ya cargada de críticas por su designación. El partido terminó en un caos absoluto: tres expulsados en Atlético, una derrota por 3-1 y múltiples incidentes que elevaron la tensión en el estadio.

Cuestionamientos

Las reacciones tras el último episodio frente a San Lorenzo en el Monumental no fueron sólo quejas de vestuario, sino críticas directas de las máximas autoridades. Mario Leito, presidente de la institución, realizó luego un duro descargo público cuestionando incluso la idoneidad del juez para estar en una cancha.

El dirigente manifestó su sorpresa por la constante designación de Espinoza pese a los pedidos del club para evitarlo.  "Luego del último partido contra Boca pedí en la AFA que no nos vuelva a dirigir Espinoza, por eso nos sorprendió esta semana cuando lo designaron para arbitrar contra San Lorenzo. Y, una vez designado, no hay mucho que se pueda hacer", comenzó su descargo el máximo dirigente "decano".

En un segundo mensaje, Leito dudó sobre la capacidad emocional del árbitro para controlar no sólo un juego de Atlético Tucumán. "Tras el desastroso arbitraje de anoche, no solo voy a volver a pedir que no dirija más a Atlético Tucumán sino que se analice seriamente si Espinoza está en condiciones psicológicas de dirigir y que las autoridades muestren la documentación que lo avale para arbitrar", explicó.

Por su parte, el referente Guillermo Acosta también fue lapidario. "Siempre nos hizo lo que quiso. No hay palabras para este tipo. Es un soberbio, no se le puede decir nada. Se cree el jefe. Qué se piensa. Él tiene que hablar con los jugadores. Nadie es guapo porque tenga una roja en el bolsillo. Ahora vamos a ver si es guapo allá afuera", fueron las declaraciones de "Bebe" ante la prensa.

Las estadísticas que respaldan el descontento

Más allá de las sensaciones y los cruces verbales, los números fríos reflejan una realidad estadística. Espinoza ha dirigido a Atlético en 18 partidos desde que el club regresó a la máxima categoría, y el balance es desfavorable. El "Decano" pudo conseguir cinco victorias bajo este arbitraje, frente a tres empates y un total de 10 derrotas.


La racha reciente es todavía más alarmante, ya que el conjunto tucumano sólo pudo celebrar en uno de los últimos 10 encuentros en los que fue arbitrado por el mendocino, siendo aquel triunfo por 2-0 frente a Platense.




Temas Instituto Atlético Central CórdobaFernando EspinozaEstadio Alberto J ArmandoAtlético Tucumán
