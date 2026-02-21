“Nos cambió la vida”: el adiós de la obra "El loco y la camisa"

-Me acuerdo de una anécdota que define muchísimo esto. Iba caminando por la calle y un señor me paró para saludarme. Me quedé hablando con él y me dijo: “Mire, yo le voy a contar algo. Soy viudo hace 34 años y ahora estoy en pareja. Siempre me había negado a salir con alguien y mi primera cita con mi novia, ya siendo un señor grande, fue ir a ver El loco y la camisa. Fui sin saber qué era y después nos fuimos a cenar y estuvimos todo el tiempo hablando de la obra y haciendo relación con nuestras vidas. Nos conocimos a través de El loco y la camisa y vos, con tu obra, siempre vas a ser importante para nosotros y para nuestra relación”. ¡Eso es increíble! Es increíble cómo llegan los mensajes de la gente. Gracias a la obra pueden explicar y explicarse: “esto es lo que me pasa”, “esto es lo que estoy viendo”, “esto es lo que yo siento y no lo puedo decir”. Ha dado pie a muchas charlas necesarias. Yo estoy re feliz con todo lo que pasó y con lo que generó la obra, por eso quiero que la vea todo el mundo.