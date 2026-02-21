La carne aviar argentina llegará a la Unión Europea

En 2024, los envíos de estos productos y sus preparados hacia el bloque europeo alcanzaron un valor de 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% respecto de 2023, según datos de Eurostat. Asimismo, durante el período enero-noviembre de 2025, las exportaciones argentinas a la UE ascendieron a casi 17 millones de euros, con un aumento del 41% en comparación con el 2024.