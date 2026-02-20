Un camión con gas licuado volcó y explotó en Santiago de Chile: hay cuatro muertos y 17 heridos

Un camión que transportaba gas licuado volcó y explotó en la autopista Ruta 5 Norte, en la comuna de Renca, al norponiente de Santiago de Chile. La explosión provocó un fuerte incendio que afectó a varios vehículos y generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades confirmaron que al menos cuatro personas fallecieron y 17 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. El conductor del camión perdió el control, chocó contra las barreras y, al volcar, el gas inflamable que transportaba detono, alcanzando también a otros autos que transitaban en ese momento.
Bomberos y equipos de emergencia trabajaron por horas para controlar el incendio y evitar nuevas explosiones, mientras se investiga qué provocó el accidente.