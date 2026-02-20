Secciones
Un camión con gas licuado volcó y explotó en Santiago de Chile: hay cuatro muertos y 17 heridos

El accidente ocurrió en una autopista, donde el vehiculo perdió el control, provocó un choque en cadena y una explosión que dejó víctimas fatales, heridos graves y decenas de vehículos incendiados.

TRAMPA MORTAL. Varios vehiculos quedaron atrapados. FOTO GENTILEZA / PERFIL TRAMPA MORTAL. Varios vehiculos quedaron atrapados. FOTO GENTILEZA / PERFIL
Hace 33 Min

Un camión que transportaba gas licuado volcó y explotó en la autopista Ruta 5 Norte, en la comuna de Renca, al norponiente de Santiago de Chile. La explosión provocó un fuerte incendio que afectó a varios vehículos y generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades confirmaron que al menos cuatro personas fallecieron y 17 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. El conductor del camión perdió el control, chocó contra las barreras y, al volcar, el gas inflamable que transportaba detono, alcanzando también a otros autos que transitaban en ese momento.

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron por horas para controlar el incendio y evitar nuevas explosiones, mientras se investiga qué provocó el accidente.

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
Reforma laboral: qué le pidió Echarri los tucumanos Noguera y Medina, horas antes de la votación

Trump ordenó publicar archivos secretos sobre ovnis tras acusar a Obama de filtrar información

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

La puerta de Tucumán”: vecinos se ilusionan con recuperar El Bajo

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

