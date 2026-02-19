Las cuatro señales silenciosas que advierten que tu hijo va camino al sedentarismo

Incluso, sin que esos parámetros se presenten en el entorno del bebé, la psicomotricidad gruesa en los primeros dos años debe desarrollarse lo más fuerte posible. Hay que estimular que el niño gatee y el juego físico con los cuidados lógicos; dos maneras que vencerán a una predisposición genética hacia la quietud si es que la hay. En la actualidad hay tests que con una muestra de saliva pueden analizar genes del recién nacido y calcular las probabilidades de que sea un humano sedentario o no. El “enemigo” puede ser identificado rápidamente con el informe del laboratorio, también combatido con rapidez, pero en ese momento la responsabilidad no es del bebé.