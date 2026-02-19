Ataque en Tafí del Valle: “Sigue sin haber elementos probatorios", sostiene la defensa de Santiago Bagne

“Lo hemos sostenido desde un primer momento. La acusación no sólo no tiene los elementos probatorios necesarios, sino que además no indica cuál es el rol que tuvo mi defendido”, sostuvieron Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, que asisten legalmente a Santiago Bagne, uno de los acusados por la agresión que sufrió Patricio Ledezma.
Los profesionales cuestionaron la teoría planteada por la fiscal Mónica García de Targa. “Habla puntualmente de que se formó un cerco humano para evitar que ayudaran al denunciante o que huyera del lugar para salvarse. En el video no se observa esa situación en particular, sino que hay un grupo de jóvenes que están separando, entre los que se encuentra Bagne”, agregaron. “Su declaración como imputado fue contundente y esclarecedora. Sus dichos y las pruebas que están en el expediente tiran por tierra totalmente la teoría de que hubo una especie de plan para atacarlo. Tampoco hubo una patoteada como se pretende hacer creer”, indicaron Santamarina y Ascárate.
Los profesionales, que también asisten a Belisario Iturbe, el otro mencionado en la investigación, sólo confirmaron que fue puesto a disposición del fiscal Gerardo Salas. “Hasta el momento no hubo ninguna novedad sobre su situación procesal”, indicaron.
Ángel Fara y Daniel Medina, defensores de César Máximo Carreras, también imputado en la causa, sostuvieron que no hay ninguna prueba concreta de que haya agredido al denunciante. Dijeron que, además de la declaración de Bagne, que lo terminaría despegando, en los videos no se lo observa pegando golpes.
Ambas defensas señalaron que el informe del médico forense no reveló que Ledezma haya sufrido lesiones características de haber sido atacado por varias personas. “Sólo tiene un ojo morado y un raspón en la espalda. Eso no lo genera un ataque de 15 personas”, indicó Santamarina.