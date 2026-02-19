Ataque en Tafí del Valle: “Sigue sin haber elementos probatorios", sostiene la defensa de Santiago Bagne

Los profesionales cuestionaron la teoría planteada por la fiscal Mónica García de Targa. “Habla puntualmente de que se formó un cerco humano para evitar que ayudaran al denunciante o que huyera del lugar para salvarse. En el video no se observa esa situación en particular, sino que hay un grupo de jóvenes que están separando, entre los que se encuentra Bagne”, agregaron. “Su declaración como imputado fue contundente y esclarecedora. Sus dichos y las pruebas que están en el expediente tiran por tierra totalmente la teoría de que hubo una especie de plan para atacarlo. Tampoco hubo una patoteada como se pretende hacer creer”, indicaron Santamarina y Ascárate.