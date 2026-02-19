Cartas de lectores: ¿hay una sociedad anestesiada?

El periodista Indalecio Sánchez en su columna se hace una pregunta: ¿hay una sociedad anestesiada? Puedo decir que no; hay un error capital: los partidos políticos hoy no existen como tal y su rol que le asigna la constitución dejaron de ser como tales, las leyes prontas a convertirse en tales, adolecen de un debate con toda la sociedad; la Iglesia católica expresó su opinión como tal y sus palabras se perdieron en el desierto. La sociedad no tiene dónde expresarse, no hay vida partidaria; el sálvese quien pueda se nota en pujas electorales, donde cada uno busca integrar un acople para salir de su situación; atrás quedó la pertenencia y la ideología al partido que otrora los vio crecer y hacer méritos. Los políticos de raza nos formamos en ellos, salieron grandes dirigentes que hoy están exentos. Tiene razón Indalecio: un determinado partido, que no ahorra críticas por doquier, algunas razonables, ha irrumpido y cree que ganará algo. Por el momento puede ser, pero siempre se ve cómo varios son golondrinas de un verano. Es gracioso que descalificaron a todos tildándolos de “casta” y hoy reciben sin importarles lo que piensa a cualquiera. Las aventuras personales de algunos tienen patas cortas. Todos la denostan a la UCR pero la buscan. Pierdan cuidado, en breve nos prepararemos para organizarnos y daremos pelea a todos estos iluminados y cuando llegue el momento de las candidaturas veremos lo que es bailar. En política no es soplar y hacer botellas. Vimos muchos partidos que con el tiempo quedaron como figuritas. En cambio, para nosotros cobra mayor vigencia en la UCR, cuando Alfonsín dijo: ”sigan las ideas y no a los hombres”.