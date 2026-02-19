El fútbol y su deuda pendiente: luchar contra el racismo

El fútbol debería ser un puente de integración, un espacio donde el talento no conozca fronteras ni colores de piel. Sin embargo, mientras los organismos se limiten a protocolos de ocho minutos y declaraciones de buena voluntad, el intolerante seguirá encontrando refugio en el deporte. No se trata sólo de aplicar reglamentos, sino de entender que el fútbol, como reflejo social, nos está advirtiendo que no estamos mejorando como humanidad. Si el deporte más popular del mundo no es capaz de erradicar la discriminación de raíz, seguiremos asistiendo a jornadas de tristeza y estupor en las que la pelota rueda, pero la dignidad humana queda estancada en el barro de la intolerancia.