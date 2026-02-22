La ciencia revela cómo elegir el animal ideal para tu salud.

Soluciones

Los resultados de las investigaciones demuestran que un problema vinculado a la salud mental o física puede ser atenuado y hasta solucionado también por los animales. Por ello es que la medicina que busca desarrollar con más rapidez el campo de la prevención antes que el del tratamiento de enfermedades, mira con un alto grado de seriedad la asistencia animal para la programación de terapias médicas. El concepto se ha redefinido: no se trata de “elegir una mascota”, sino un ser vivo con un temperamento afín a la propia genética y niveles de energía.