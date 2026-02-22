Secciones
SociedadSalud

La ciencia revela cómo elegir el animal ideal para tu salud.

Estudios que se realizaron recientemente mostraron que determinar el animal a tener en el hogar ha tomado una relevancia superadora.

DECISIÓN. La elección del nuevo integrante de la familia debe ser bien meditada. IMAGEN CREADA POR IA. DECISIÓN. La elección del nuevo integrante de la familia debe ser bien meditada. IMAGEN CREADA POR IA.
Hace 40 Min

Tener una mascota es siempre una responsabilidad porque se tiene a cargo un ser vivo. Eso ya es importante. La relevancia de la decisión crece, sobre todo para quien la tendrá a cargo porque las investigaciones vienen mostrando que los animales generan un beneficio biológico. Instituciones como el Human Animal Bond Research Institute (HABRI) publicaron informes que recomiendan animales basándose en objetivos de salud específicos.

No existe un animal "perfecto" de forma universal, pero sí existe el animal ideal para el estilo de vida. La ciencia y la psicología han estudiado mucho cómo la convivencia con animales afecta nuestra salud. El perro es ideal para actividad física y atractivo para que los niños dejen las pantallas, ya que obliga a salir al mundo real. Un canino requiere caminatas, juegos de pelota y carreras. Los estudios demuestran que tener un perro reduce el cortisol (hormona del estrés) y aumenta la oxitocina tanto en niños como en adultos.

Por su parte, el gato es el animal justo para espacios pequeños y aporta calma. Son independientes y su ronroneo tiene una frecuencia vibratoria que, según investigaciones médicas, ayuda a mejorar la densidad ósea y a reducir la presión arterial. 

Los animales pequeños, como Cobayas o Conejos, para los niños son el primer nivel ideal para aprender de responsabilidad, sin el compromiso a largo plazo de hacerse cargo de un perro.

Los peces y aves se recomiendan más para entornos de meditación o para enseñar responsabilidad básica a niños muy pequeños. No muestran los mismos efectos protectores en el cerebro que los perros y gatos, pero mejoran el estado de ánimo (felicidad general), pese a carecer de la estimulación cognitiva única que da un mamífero que interactúa con uno mismo.

Soluciones

Los resultados de las investigaciones demuestran que un problema vinculado a la salud mental o física puede ser atenuado y hasta solucionado también por los animales. Por ello es que la medicina que busca desarrollar con más rapidez el campo de la prevención antes que el del tratamiento de enfermedades, mira con un alto grado de seriedad la asistencia animal para la programación de terapias médicas. El concepto se ha redefinido: no se trata de “elegir una mascota”, sino un ser vivo con un temperamento afín a la propia genética y niveles de energía.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
4

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Perfil del padre de una hija asesinada
5

Perfil del padre de una hija asesinada

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle
6

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Más Noticias
Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Sexualmente hablando: “TILF”, los profes de la serie de drama erótico de Olga

Sexualmente hablando: “TILF”, los profes de la serie de drama erótico de Olga

Vas a morir: la abogada santiagueña retenida en Brasil denunció graves amenazas de muerte

"Vas a morir": la abogada santiagueña retenida en Brasil denunció graves amenazas de muerte

Alerta para viajeros: anuncian paros en aeropuertos de todo el país para el cierre de febrero

Alerta para viajeros: anuncian paros en aeropuertos de todo el país para el cierre de febrero

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y fuertes vientos en 12 provincias

Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

Comentarios