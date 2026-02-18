Rosario: supuesta protesta de gendarmes que reclamaron aumento de sueldos con la cara tapada

El intento de asalto a un chofer de Uber en Rosario, en septiembre pasado, dejó al descubierto una realidad que atraviesa a las fuerzas de seguridad. Dos delincuentes —una mujer y un hombre— intentaron robarle el celular y la billetera al conductor, quien los dejó descender del vehículo, dio la voz de alto y, según declaró ante la Fiscalía, efectuó disparos con su arma reglamentaria. Ambos sospechosos resultaron heridos y fueron internados. El conductor era un sargento ayudante de la Gendarmería Nacional Argentina que, en sus ratos libres, trabajaba con la aplicación para complementar ingresos. Tras el hecho, quedó en libertad y regresó a su puesto en el Escuadrón de San Lorenzo. El episodio evidenció cómo los bajos salarios empujan a muchos uniformados a buscar empleos adicionales.

Según La Nación, un sargento ayudante percibe actualmente un sueldo de $1.248.000. Si presta servicios en el marco del Plan Bandera o en despliegues en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, cobra un suplemento por “funciones de prevención barrial” de $560.000. Ese adicional, creado por la resolución 520 del Ministerio de Seguridad Nacional en marzo del año pasado, forma parte de una compensación por recargo de servicio destinada al personal con estado militar de gendarme. En total, los ingresos pueden alcanzar $1.880.000, aunque cerca del 40% corresponde a sumas no remunerativas.

El malestar salarial volvió a tomar visibilidad en los últimos días, tras una pequeña protesta frente al Destacamento Móvil 2 y en medio de comparaciones con los recientes aumentos otorgados a la Policía de Santa Fe, donde un agente del Comando Radioeléctrico en Rosario llegará a cobrar $2.400.000 desde marzo. En la fuerza federal advirtieron que no permitirán reclamos por fuera de los canales institucionales y señalaron que algunos de los manifestantes no pertenecían a la institución. Aunque el número de participantes fue reducido, la discusión por los salarios y la actualización del plus salarial reavivó tensiones internas en un contexto de reclamos más amplios en el sector público.