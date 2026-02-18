Secciones
Corrientes: un hombre discutió con su exmujer por la división de bienes y la mató a puñaladas

La víctima tenía 60 años y había denunciado violencia de género. El agresor viajó desde Buenos Aires y ahora está internado bajo custodia policial.

(Foto: archivo Noticias de Goya)
Hace 2 Hs

Un nuevo caso de femicidio sacudió a la localidad correntina de Paso de los Libres. Rosa Riquelme, de 60 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja, Abelardo Castro, de 69, en medio de una discusión por la venta de una casa que compartían.

El hecho ocurrió en el Pasaje Los Andes del barrio Arraigo, donde la mujer fue encontrada sin vida tras recibir múltiples heridas de arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, Castro viajó desde Buenos Aires, donde reside actualmente, para firmar los papeles de la propiedad, luego de meses de separación.

La investigación reveló que Rosa Riquelme había denunciado a su expareja por violencia de género y contaba con una restricción perimetral. Sin embargo, la tensión por la disputa del inmueble derivó en un encuentro fatal.

Durante la mañana, la pareja se reunió para avanzar con la venta de la casa. En ese contexto, se desató una fuerte discusión que terminó de la peor manera: Castro atacó a Riquelme con un cuchillo de varias puñaladas y le provocó la muerte en el acto.

Tras el crimen, Abelardo Castro intentó quitarse la vida, pero no logró su cometido. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado, fuera de peligro y bajo custodia policial.

La causa quedó en manos del fiscal Facundo Sotelo, quien imputó al hombre por posible femicidio. La Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer todos los detalles del caso.

