Miércoles a puro fútbol: la agenda completa con horarios y TV

El fútbol no concede pausas y este miércoles el calendario internacional lo confirma. La actividad comienza desde temprano y se extiende hasta la medianoche, con competencias que van desde torneos continentales hasta ligas nacionales de peso específico.
En la CONMEBOL Libertadores se disputarán tres encuentros relevantes. O’Higgins recibirá a Bahia a las 19.00, mientras que a las 21.30 será el turno de Barcelona SC frente a Argentinos Juniors y Nacional Potosí ante Botafogo. Los tres compromisos podrán verse a través del Plan Premium de Disney+.
También habrá actividad en la UEFA Women’s Champions League. Real Madrid jugará ante Paris FC a las 14.45, mientras que Arsenal enfrentará a Oud-Heverlee Leuven a las 17.00, ambos con emisión por la misma plataforma.
En las principales ligas europeas sobresalen dos compromisos. En la Premier League, Wolverhampton se cruzará con Arsenal a las 17.00, con transmisión por Disney+. En la Serie A, Milan enfrentará a Como a las 16.45, también disponible en la misma señal. En España, Levante recibirá a Villarreal a las 16.00.
La UEFA Champions League aporta varios cruces atractivos. Qarabag se medirá con Newcastle a las 14.45. Más tarde, a las 17.00, habrá triple propuesta: Bodo/Glimt contra Inter de Milán, Brujas frente a Atlético de Madrid y Olympiacos ante Bayer Leverkusen. Todos los encuentros contarán con transmisión por el Plan Premium de Disney+.
En la CONCACAF Liga Campeones, Defense Force FC jugará ante Philadelphia Union a las 20.00; Universidad O&M enfrentará a FC Cincinnati a las 22.00; y Cartagines cerrará la jornada frente a Vancouver Whitecaps a las 00.00. Los tres encuentros estarán disponibles por el Plan Premium de Disney+.
Con múltiples husos horarios y competencias simultáneas, el miércoles ofrece un menú amplio para todos los gustos: clásicos europeos, cruces sudamericanos de alto voltaje y copas internacionales en distintas latitudes. Una jornada extensa que confirma que el calendario global del fútbol ya está en plena marcha.