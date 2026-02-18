Secciones
DeportesFútbol

Miércoles a puro fútbol: la agenda completa con horarios y TV

Desde la Libertadores hasta la Champions League, pasando por ligas locales y copas continentales, el día presenta una grilla extensa con partidos clave y transmisiones en vivo para seguir cada cruce.

A PURO FUTBOL. Como uno de los encuentros principales del día, el Inter de Lautaro Martínez se presenta por Champions League. A PURO FUTBOL. Como uno de los encuentros principales del día, el Inter de Lautaro Martínez se presenta por Champions League.
Hace 2 Hs

El fútbol no concede pausas y este miércoles el calendario internacional lo confirma. La actividad comienza desde temprano y se extiende hasta la medianoche, con competencias que van desde torneos continentales hasta ligas nacionales de peso específico.

En la CONMEBOL Libertadores se disputarán tres encuentros relevantes. O’Higgins recibirá a Bahia a las 19.00, mientras que a las 21.30 será el turno de Barcelona SC frente a Argentinos Juniors y Nacional Potosí ante Botafogo. Los tres compromisos podrán verse a través del Plan Premium de Disney+.

También habrá actividad en la UEFA Women’s Champions League. Real Madrid jugará ante Paris FC a las 14.45, mientras que Arsenal enfrentará a Oud-Heverlee Leuven a las 17.00, ambos con emisión por la misma plataforma.

En las principales ligas europeas sobresalen dos compromisos. En la Premier League, Wolverhampton se cruzará con Arsenal a las 17.00, con transmisión por Disney+. En la Serie A, Milan enfrentará a Como a las 16.45, también disponible en la misma señal. En España, Levante recibirá a Villarreal a las 16.00.

La UEFA Champions League aporta varios cruces atractivos. Qarabag se medirá con Newcastle a las 14.45. Más tarde, a las 17.00, habrá triple propuesta: Bodo/Glimt contra Inter de Milán, Brujas frente a Atlético de Madrid y Olympiacos ante Bayer Leverkusen. Todos los encuentros contarán con transmisión por el Plan Premium de Disney+.

En la CONCACAF Liga Campeones, Defense Force FC jugará ante Philadelphia Union a las 20.00; Universidad O&M enfrentará a FC Cincinnati a las 22.00; y Cartagines cerrará la jornada frente a Vancouver Whitecaps a las 00.00. Los tres encuentros estarán disponibles por el Plan Premium de Disney+.

Con múltiples husos horarios y competencias simultáneas, el miércoles ofrece un menú amplio para todos los gustos: clásicos europeos, cruces sudamericanos de alto voltaje y copas internacionales en distintas latitudes. Una jornada extensa que confirma que el calendario global del fútbol ya está en plena marcha.

Temas EspañaEuropaEstados Unidos de AméricaReino UnidoItaliaClub Atlético de MadridColombiaReal Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
5

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
6

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Más Noticias
Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

River sufrió hasta el final y evitó el papelón en la Copa Argentina

River sufrió hasta el final y evitó el papelón en la Copa Argentina

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios