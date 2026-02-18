“Si no te sentís seguro, podés largar desde boxes”: Verstappen fue tajante ante las dudas por las largadas en este 2026

El origen del problema está en la nueva unidad de potencia que comenzará a regir desde 2026. Con la eliminación del MGU-H, presente en los híbridos V6 hasta el cierre de la era 2025, el procedimiento de largada cambió de manera significativa. Ahora, en la fase inicial, el empuje depende del motor de combustión interna asistido por el turbo, hasta que entra en acción el MGU-K. Esa transición exige que los pilotos generen previamente presión suficiente en el turbo, lo que implica acelerar el impulsor durante varios segundos antes de que se apaguen las luces.