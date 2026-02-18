“Si no te sentís seguro, podés largar desde boxes”: Verstappen fue tajante ante las dudas por las largadas en este 2026
El neerlandés relativizó los temores por el nuevo reglamento técnico y minimizó los riesgos en el procedimiento de partida. Lewis Hamilton coincidió en que no hay mayor peligro, mientras la FIA analiza posibles ajustes tras las pruebas en Baréin.
Las largadas de la temporada 2026 se transformaron en uno de los ejes centrales de la pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, en Baréin. Las imágenes de varios autos con dificultades para iniciar el movimiento durante los ensayos encendieron el debate y obligaron a la Comisión de la categoría a reunirse para evaluar la situación y estudiar eventuales modificaciones en el reglamento deportivo.
El origen del problema está en la nueva unidad de potencia que comenzará a regir desde 2026. Con la eliminación del MGU-H, presente en los híbridos V6 hasta el cierre de la era 2025, el procedimiento de largada cambió de manera significativa. Ahora, en la fase inicial, el empuje depende del motor de combustión interna asistido por el turbo, hasta que entra en acción el MGU-K. Esa transición exige que los pilotos generen previamente presión suficiente en el turbo, lo que implica acelerar el impulsor durante varios segundos antes de que se apaguen las luces.
En las pruebas se observaron maniobras llamativas: algunos competidores aceleraron durante unos 15 segundos para cargar correctamente el sistema antes del inicio. El inconveniente radica en dos factores. Por un lado, existe la posibilidad de que algún auto quede detenido en la grilla si no logra la presión adecuada al momento de la partida. Por otro, el protocolo actual establece que entre ocho y diez segundos después de que se posiciona el último monoplaza se encienden las luces, un lapso que podría resultar insuficiente para completar el proceso.
Ante este escenario, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) evaluó alternativas, entre ellas extender el tiempo del procedimiento de salida. Sin embargo, por el momento descartó cambios inmediatos. “Se acordó que no se requieren cambios regulatorios importantes de inmediato, dado que la evidencia y los comentarios iniciales aún son prematuros y que un cambio tempranero conlleva el riesgo de una mayor inestabilidad antes de la primera carrera. Se realizarán más revisiones una vez que se disponga de más datos”, señaló el organismo tras la reunión celebrada en Sakhir.
En ese contexto, los pilotos fueron consultados sobre si las nuevas largadas implican un riesgo adicional. Lewis Hamilton fue el primero en responder y relativizó la preocupación. “Definitivamente no es más peligroso que antes. Es un procedimiento diferente, simplemente más largo. No veo ningún elemento de peligro en mantener las revoluciones por más tiempo”, afirmó el heptacampeón del mundo en conferencia de prensa.
Hamilton también explicó que el principal inconveniente podría afectar a quienes larguen desde el fondo de la parrilla. “Para los que estén en la parte trasera, no habrá tiempo suficiente para hacer girar el turbo antes de que se apaguen las luces. Pero obviamente eso solo es un problema para los pilotos de atrás”, detalló.
A su lado, Max Verstappen adoptó un tono más directo. “Si no te sentís seguro, podés largar desde boxes. Siempre está esa alternativa”, lanzó el neerlandés, sin rodeos. Su declaración marcó postura en medio de un debate que combina aspectos técnicos con consideraciones de seguridad.
La FIA adelantó que pondrá especial atención en las prácticas de salida que se realicen durante las jornadas restantes de pretemporada en Baréin. Las evaluaciones se centrarán tanto en el comportamiento de los sistemas como en la gestión electrónica a bordo de cada auto. “Durante la reunión de la comisión, se mantuvieron conversaciones constructivas y se presentaron propuestas centradas en el procedimiento de salida de la carrera. Como resultado, se realizarán más evaluaciones de las actualizaciones de los sistemas de carrera y la gestión a bordo”, indicó la entidad.
En el paddock circula la posibilidad de ampliar el intervalo entre la ubicación del último auto en la grilla y el apagado de las luces del semáforo, lo que permitiría a todos los pilotos completar la carga del turbo en condiciones más equitativas. No obstante, cualquier modificación deberá equilibrar seguridad, espectáculo y estabilidad reglamentaria.
Mientras tanto, la discusión técnica sobre motores y procedimientos anticipa que la temporada 2026 no solo traerá cambios en la arquitectura de las unidades de potencia, sino también en la dinámica misma de las largadas, uno de los momentos más sensibles y decisivos de cada Gran Premio.