Orden defensivo, poco gol y un plan claro en la Primera Nacional: así juega Almagro, el próximo rival de San Martín

La Primera Nacional, sobre todo por lo visto en los últimos años, no se caracteriza por sostener proyectos a largo ni a mediano plazo. Los cambios en los planteles de la categoría año a año son demasiado en casi todos los clubes, aunque lo de Almagro parece superar todo. Respecto a la última temporada próximo rival de San Martín tuvo 22 bajas y, en contrapartida, 19 nuevos futbolistas arribaron para darle forma al nuevo proyecto.
La pretemporada del "Tricolor" no dejó una imagen demasiado alentadora en la ofensiva: no convirtió ningún gol en cinco amistosos y perdió 1 a 0 contra Independiente, e igualó sin marcar contra Liniers, Camioneros, Nueva Chicago y Colegiales.
Esa sequía goleadora, que despertó algunas dudas en sus hinchas, parece ser el costo aceptado por el DT Gabriel Gómez para garantizar el orden. El esquema base es un 4-4-2 clásico, sin fisuras, que apuesta a la repetición de piezas para generar automatismos en tiempo récord. La suspensión del último amistoso contra Laferrere privó al equipo de un ensayo final, pero la idea ya estaba plantada: Almagro parece apostar a ser un equipo "duro de roer".
El cerrojo de Atlético de Rafaela
El debut oficial en la zona B fue una declaración de principios. En el empate 0 a 0 contra Atlético de Rafaela, el equipo de Gómez entregó el territorio y la posesión (tuvo apenas un 35% del balón), pero blindó su área. La figura excluyente fue el arquero Emiliano González, quien ratificó su titularidad con intervenciones clave que sostuvieron el arco cerrado.
La zaga central, conformada por Matías Cortave y Santiago Úbeda, mostró firmeza. Por las bandas, Gonzalo Asís y Enzo Silcan completaron un bloque defensivo que prioriza la ubicación sobre la proyección.
En el mediocampo, el doble cinco, compuesto por el ex San Martín Julián Vitale y Julián Marchioni, funciona como el motor de auxilio constante. Le quita ritmo al juego del rival y busca transiciones rápidas aunque, por ahora, son más una intención que una realidad. Por la derecha juega Pablo Palacio, la principal arma ofensiva, mientras que por el sector izquierdo se mueve jugador con pasado en La Ciudadela, Enzo Martínez.
Adelante, Franco Bustamante y Tiziano Dornell son los “primeros defensores”, ya que presionan y corren los 90 minutos.
La filosofía de Gabriel Gómez es pragmatismo puro. "No podemos pensar más allá de mañana", declaró tras el debut, intentando imponer ese ritmo lento no sólo en los partidos, sino también en las aspiraciones de su equipo en el torneo. Para el DT, el punto conseguido en Rafaela es el primer ladrillo de una construcción que busca alejarse de los fantasmas del descenso que acecharon al club durante 2025.
La virtud que deberá demostrar San Martín en José Ingenieros
Por ese motivo, el principal desafío de San Martín será la paciencia. Se encontrará con un rival que no se avergüenza de replegarse. Para su debut como local, se espera que comience a sumar rodaje Oscar Belinetz, el referente de área que llegó como la gran apuesta en el mercado de pases y promete ser la solución a la falta de gol.
Almagro recibirá al "Santo" con el cuchillo entre los dientes y una premisa clara: ser un bloque indivisible. En tanto, los dirigidos por Andrés Yllana tendrán la responsabilidad de desarmar un esquema que ya demostró que sabe sufrir y, sobre todo, que no tiene miedo a jugar sin la pelota.