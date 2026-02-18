Orden defensivo, poco gol y un plan claro en la Primera Nacional: así juega Almagro, el próximo rival de San Martín

La Primera Nacional, sobre todo por lo visto en los últimos años, no se caracteriza por sostener proyectos a largo ni a mediano plazo. Los cambios en los planteles de la categoría año a año son demasiado en casi todos los clubes, aunque lo de Almagro parece superar todo. Respecto a la última temporada próximo rival de San Martín tuvo 22 bajas y, en contrapartida, 19 nuevos futbolistas arribaron para darle forma al nuevo proyecto.