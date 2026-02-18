Secciones
Seguridad

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

Un joven atropelló y mató a un ciclista en la ruta, huyó sin asistirlo y kilómetros después protagonizó un choque frontal en el que perdió la vida. Una mujer resultó gravemente herida y la Justicia investiga si hubo alcohol y exceso de velocidad.

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente
Hace 1 Hs

Una dramática cadena de hechos conmocionó durante la madrugada del domingo a la provincia de Salta. En menos de una hora, dos siniestros viales ocurridos sobre la Ruta Nacional 68 dejaron como saldo dos personas fallecidas y una mujer con heridas de gravedad.

El primer episodio se produjo en inmediaciones de La Merced. Allí, un joven de 24 años que conducía un automóvil atropelló a un ciclista que circulaba en el mismo sentido. La víctima fue identificada como Richard Mendiolaza, de alrededor de 30 años, vecino del barrio Fátima. El impacto fue de tal magnitud que el hombre murió en el lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor no se detuvo tras el choque y continuó su marcha. Testigos señalaron que el vehículo se desplazaba de manera errática, lo que refuerza la hipótesis de que el joven podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

La secuencia tuvo un desenlace aún más trágico pocos kilómetros después, en la curva de Sumalao. Allí, el mismo automóvil protagonizó un choque frontal contra un Volkswagen Gol Trend manejado por una mujer de unos 40 años que se dirigía a la ciudad de Salta para iniciar su jornada laboral.

La conductora sufrió una triple fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladada de urgencia a un hospital. En tanto, el joven que había atropellado al ciclista murió en el acto producto del segundo impacto. Fuentes oficiales confirmaron que no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del choque.

En un primer momento, los investigadores trabajaron los hechos como incidentes aislados. Sin embargo, las pericias y los testimonios recogidos permitieron establecer que se trató de una misma secuencia protagonizada por el mismo vehículo.

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
6

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Más Noticias
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Comentarios