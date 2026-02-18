Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

El primer episodio se produjo en inmediaciones de La Merced. Allí, un joven de 24 años que conducía un automóvil atropelló a un ciclista que circulaba en el mismo sentido. La víctima fue identificada como Richard Mendiolaza, de alrededor de 30 años, vecino del barrio Fátima. El impacto fue de tal magnitud que el hombre murió en el lugar.