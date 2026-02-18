Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente
Un joven atropelló y mató a un ciclista en la ruta, huyó sin asistirlo y kilómetros después protagonizó un choque frontal en el que perdió la vida. Una mujer resultó gravemente herida y la Justicia investiga si hubo alcohol y exceso de velocidad.
Una dramática cadena de hechos conmocionó durante la madrugada del domingo a la provincia de Salta. En menos de una hora, dos siniestros viales ocurridos sobre la Ruta Nacional 68 dejaron como saldo dos personas fallecidas y una mujer con heridas de gravedad.
El primer episodio se produjo en inmediaciones de La Merced. Allí, un joven de 24 años que conducía un automóvil atropelló a un ciclista que circulaba en el mismo sentido. La víctima fue identificada como Richard Mendiolaza, de alrededor de 30 años, vecino del barrio Fátima. El impacto fue de tal magnitud que el hombre murió en el lugar.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor no se detuvo tras el choque y continuó su marcha. Testigos señalaron que el vehículo se desplazaba de manera errática, lo que refuerza la hipótesis de que el joven podría haber estado bajo los efectos del alcohol.
La secuencia tuvo un desenlace aún más trágico pocos kilómetros después, en la curva de Sumalao. Allí, el mismo automóvil protagonizó un choque frontal contra un Volkswagen Gol Trend manejado por una mujer de unos 40 años que se dirigía a la ciudad de Salta para iniciar su jornada laboral.
La conductora sufrió una triple fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladada de urgencia a un hospital. En tanto, el joven que había atropellado al ciclista murió en el acto producto del segundo impacto. Fuentes oficiales confirmaron que no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del choque.
En un primer momento, los investigadores trabajaron los hechos como incidentes aislados. Sin embargo, las pericias y los testimonios recogidos permitieron establecer que se trató de una misma secuencia protagonizada por el mismo vehículo.